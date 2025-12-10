Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Editor
 | Baran Aksoy

Mert Hakan Yandaş'ın bahis konuşmaları servis edildi! "Tutmazsa Galatasaraylıyım"

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın bahis yazışmaları ortaya çıktı. Kuponlar üzerine Ersen Dikmen ile yaptığı konuşmalarda Yandaş'ın kullandığı ifadeler kısa sürede gündem oldu. Mert Hakan'ın bir mesajında, "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. Galatasaraylıyım, göreceksin" dediği kayıtlara geçti.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis konuşmaları servis edildi!
Türkiye'nin günemine oturan futbolda skandalıyla ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. 'nin kaptanı ve yakın arkadaşı Ersen Dikmen hakkında yürütülen soruşturmada gündem olacak yazışmalar ortaya çıktı.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis konuşmaları servis edildi! "Tutmazsa Galatasaraylıyım"

İSMAİL'İN ÜSTÜNDEN 15 KEZ BAHİS OYNADI

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detay ise Mert Hakan Yandaş'ın arkadaşı Ersen Dikmen'in oynadığı kuponlarda gizli olduğu görüldü. Yandaş ve Dikmen'in hedefindeki ismin ise takım arkadaşları olduğu belirlendi. Dikmen'in, Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı maçta "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" bahsini tam 15 kez oynadığı ve İsmail'in maçı 5 faulle tamamlamasıyla bu bahislerin tuttuğu tespit edildi.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis konuşmaları servis edildi! "Tutmazsa Galatasaraylıyım"

90+8'DE GELEN KUPONUN KAHRAMANI İSMAİL YÜKSEK

Asıl ise Stuttgart maçında patlak verdi. Ekim ayında oynanan Fenerbahçe - Stuttgart mücadelesi, bahis soruşturmasın önemli bir yer tutuyor. Dikmen'in bu maç için İsmail Yüksek'e özel olarak "Sarı kart görür" bahsi oynadığı belirlendi. Maçın son anlarına kartsız giren İsmail Yüksek'in, mücadelenin 90+8. dakikasında rakip futbolcuyla girdiği tartışma sonrası kart görmesi ve bahsin son saniyede tutması, savcılığın dikkatinden kaçmadı.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis konuşmaları servis edildi! "Tutmazsa Galatasaraylıyım"

400 MİLYON TL'LİK PARA TRANSFERİ

Soruşturmada Mert Hakan Yandaş'ın tutuklanmasına giden süreçte MASAK raporları asıl belirleyici nokta oldu. Yandaş'ın banka hesaplarında yapılan incelemede, 2017 yılından bu yana 204 milyon TL giriş ve 207 milyon TL çıkış olduğu tespit edildi.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis konuşmaları servis edildi! "Tutmazsa Galatasaraylıyım"

Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen arasında geçen bir bahis sohbeti ise dikkatlerden kaçmadı. İkilinin oynadıkları veya oynayacakları kuponlar üzerine konuştukları bu anlarda Mert Hakan'ın kullandığı ifadeler gündem oldu.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis konuşmaları servis edildi! "Tutmazsa Galatasaraylıyım"

"GALATASARAYLIYIM DİYORUM"

Mert Hakan bir mesajında, "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. GS'liyim, göreceksin" şeklinde iddialı bir çıkış yaptığı kayıtlara geçti. Bu mesaj karşısında Ersen Dikmen'in konuyu geçiştirmek istercesine "Geç" cevabını verdiği, ancak Mert Hakan Yandaş'ın iddiasını yineleyerek "GS'liyim diyorum" cevabını verdiği görüldü.

