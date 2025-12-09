Mert Hakan Yandaş'ın milyonlarca TL'lik bahis trafiği! Her yerden kupon çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda bahis” soruşturmasında, tutuklanması talep edilen bazı şüphelilere ilişkin sevk yazısına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş’ın, şüpheli Ersen Dikmen’e Aralık 2021 ile Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 TL transfer yaptığı kaydedildi.

MERT HAKAN'DAN PARAYI ALDIĞI GİBİ BAHİS SİTESİNE YATIRDI

Dikmen’in, Yandaş’tan gelen bu tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine aktardığı belirtilen yazıda, şüpheli Dikmen’in Yandaş’a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiği ifade edildi.

ÇOK SAYIDA BAHİS KUPONU BULUNDU

Sevk yazısında, Dikmen’in Yandaş’tan para transferi almaya başladığı Aralık 2021 ve sonrasında, yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu vurgulandı.

Yandaş’ın dijital materyallerine ilişkin incelemede ise "Şüpheli Mert Hakan Yandaş'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, böylelikle şüpheli Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MERT HAKAN'IN TELFONU BAHİS KUPONU GÖRSELLERİYLE DOLU

Şüpheli Ersen Dikmen’in dijital materyallerinde yapılan incelemelerde de Yandaş ile para transferlerine ilişkin bildirimler ile WhatsApp grubunda bahis oynanmasına dair çok sayıda mesaj ve kupon görseli bulunduğu; Dikmen’in, Yandaş’ın bireysel bahis faaliyetlerine aracılık ederek müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

ENSAR BİLİR RAKİP TAKIMA OYNADI

Savcılığın sevk yazısında, Boluspor’da aktif futbolcu olan şüpheli Ensar Bilir’in “Nesine” adlı yasal bahis sitesinde üyeliğinin bulunduğu, Boluspor’da forma giydiği dönemde 2022 ve 2024 yıllarında İstanbulspor–Boluspor karşılaşmalarında “rakip takım kazanır” şeklinde; Boluspor–Bandırmaspor maçına “berabere”, Keçiörengücü–Boluspor ve Boluspor–Gençlerbirliği maçlarına “2,5 alt”, Boluspor–İstanbulspor maçına ise “2,5 üst” şeklinde bahis yaptığı belirtildi. 4 yasa dışı bahis sitesine erişim yaptığına dair web geçmişinin tespit edildiği belirtilen yazıda, Bilir'in ifadesinde yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını, 3 kez bahis işleminin olduğunu ve 18 kişilik geniş kadrosunda yer aldığı herhangi bir maçına bahis oynamadığını söylediği anlatıldı.