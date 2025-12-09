AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bahis skandalı açıklaması: Planımız var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, ''8 Aralık'ta Suriye hürriyetine kavuştu. YPG Suriye'de tehdit oluşturuyor'' dedi.

BAHİS SKANDALI

İşte Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Bu toplantının girişinde Cumhurbaşkanımız MYK'mızın bu bahis sanal kumar gibi toplumumuzu çürütmeye çalışan teşebbüslere dönük olarak MYK'mızın bunları takip etmesini beyan etti.

Tabi ki bununla ilgili olarak bir eylem planımız var. En güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Özellikle sanal kumar ve bahis gibi meselelerde tavizsiz davranılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Sanal bahis pandemiye dönüştü. Bununla en güçlü şekilde mücadele edeceğiz.

SURİYE DEVRİMİNİN 1. YILI

Suriye'nin istikrarı önemli. Suriye geleceğe yürüme iradesini güçlü tutuyor. Suriye'de terör eylemi yapanlar rejimi diriltmek istiyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terör örgütü silah bırakıp Şam'a entegre olmalı. Silah bırakma tam manasıyla gerçekleşmelidir. Terörsüz Türkiye sürecinde hedefimiz açıktır. 10 Mart anlaşması uygulanmalıdır.

RUM YÖNETİMİNE TEPKİ

Rum yönetiminin yaptığı işgalciliktir. KKTC'yi yok saymaya çalışan Türkiye'yi görmezden gelmeye çalışan hiçbir yaklaşımın geleceği olmayacaktır. Son zamanlarda bazı Rum tarafını, Rum tarafının yaşadığı bölge olmaktan da çıkarıp bazı ülkelerin askeri karargahı haline getirmeye çalışıyorlar, bunlar da beyhude çabalardır. Lübnan'da da bu konu tartışılıyor.