11°
 Murat Makas

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bahis skandalı açıklaması: Planımız var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik Türk futbolundaki bahis skandallarına değinerek, ''bir eylem planımız var. Sanal bahis pandemiye dönüştü'' dedi.

09.12.2025
09.12.2025
17:45

Sözcüsü AK Parti Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, ''8 Aralık'ta hürriyetine kavuştu. YPG Suriye'de tehdit oluşturuyor'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bahis skandalı açıklaması: Planımız var

BAHİS SKANDALI

İşte Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Bu toplantının girişinde Cumhurbaşkanımız MYK'mızın bu sanal kumar gibi toplumumuzu çürütmeye çalışan teşebbüslere dönük olarak MYK'mızın bunları takip etmesini beyan etti.

Tabi ki bununla ilgili olarak bir eylem planımız var. En güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Özellikle sanal kumar ve bahis gibi meselelerde tavizsiz davranılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Sanal bahis pandemiye dönüştü. Bununla en güçlü şekilde mücadele edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bahis skandalı açıklaması: Planımız var

SURİYE DEVRİMİNİN 1. YILI

Suriye'nin istikrarı önemli. Suriye geleceğe yürüme iradesini güçlü tutuyor. Suriye'de eylemi yapanlar rejimi diriltmek istiyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terör örgütü silah bırakıp Şam'a entegre olmalı. Silah bırakma tam manasıyla gerçekleşmelidir. Terörsüz Türkiye sürecinde hedefimiz açıktır. 10 Mart anlaşması uygulanmalıdır.

RUM YÖNETİMİNE TEPKİ

Rum yönetiminin yaptığı işgalciliktir. KKTC'yi yok saymaya çalışan Türkiye'yi görmezden gelmeye çalışan hiçbir yaklaşımın geleceği olmayacaktır. Son zamanlarda bazı Rum tarafını, Rum tarafının yaşadığı bölge olmaktan da çıkarıp bazı ülkelerin askeri karargahı haline getirmeye çalışıyorlar, bunlar da beyhude çabalardır. Lübnan'da da bu konu tartışılıyor.

