TFF isim isim açıkladı! 22 hakem ve 27 futbolcu daha bahisten PFDK'lık oldu

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bahis soruşturması kapsamında 22 hakem ve 27 futbolcunun daha PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

TFF isim isim açıkladı! 22 hakem ve 27 futbolcu daha bahisten PFDK'lık oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) futbolda bahis soruşturma kapsamında yeni isimleri açıkladı. 4'ü üst klasman olmak üzere 22 hakemin daha bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi.

İSİMLER TEK TEK AÇIKLANDI

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 28.10.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 152 hakem haricinde Federasyonumuza yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KARAATAY’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Klasman Yardımcı Hakemi BARIŞ SUN’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Klasman Hakemi BEDİRHAN YİĞİTBAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Klasman Yardımcı Hakemi BERKAY SALMAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Klasman Hakemi CİHAN ÖLMEZ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi DENİZ CANER ÖZARAL’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Klasman Yardımcı Hakemi FAİK SANCAKTUTAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH GEMİCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- Üst Klasman Hakemi FEVZİ ERDEM ALBAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF isim isim açıkladı! 22 hakem ve 27 futbolcu daha bahisten PFDK'lık oldu

10- Klasman Hakemi FURKAN ARIOĞUL’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- Üst Klasman Hakemi FURKAN AKSUOĞLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- Klasman Hakemi HAKAN ERGİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- Klasman Hakemi HALİL İBRAHİM BALSATAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- Klasman Hakemi KEMAL DİZDAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ÖZGÜR İŞBİLEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA GÜÇER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF isim isim açıkladı! 22 hakem ve 27 futbolcu daha bahisten PFDK'lık oldu

17- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN OĞURLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK SAĞIR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- Klasman Hakemi TOLGA AKBABA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- Klasman Hakemi TOLGA TUNA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN MERT KARAHAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- Klasman Yardımcı Hakemi YİĞİT ÇAM’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

TFF isim isim açıkladı! 22 hakem ve 27 futbolcu daha bahisten PFDK'lık oldu

PFDK'YA SEVK EDİLEN FUTBOLCULAR

PFDK'ya sevk edilen futbolcular ise şunlar;

  • ABDULCEBRAİL AKBULUT DÜZCE CAM DÜZCESPOR
  • AHMED KAĞAN GÜRBÜZ AMASYASPOR FK
  • ARİF RIŞVANOĞLU YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
  • BERAT BADAK BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
  • BERKE ÇELİK MDGRUP OSMANİYESPOR
  • BİLAL GÜVEN NİĞDE BELEDİYESİ SPOR
  • BUĞRA ÇİÇEK BUCASPOR 1928
  • BURAK TOLUNAY SEKİN MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
  • CENGİZ ALP KÖSEER İKAS EYÜPSPOR
  • EMİN KAAN ARSLAN BULVARSPOR
  • EMİN YAKUP OKTAY OKTAŞ UŞAK SPOR A.Ş.
  • EMİRHAN SEFA ÖZ ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
  • EMRE NİZAM GİRESUNSPOR
  • GÖKDENİZ BAYRAKDAR SİPAY BODRUM FK
  • HÜSEYİN EMİR İKİZ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
  • KAAN MERT VARDAR GALATA SPOR KULÜBÜ
  • KEREM YORULMAZ KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.
  • MEHMET MUSTAFA ÇOLAK EDİRNESPOR
  • ÖMER FARUK ÇALIŞKAN İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
  • RAMAZAN KARAKURT AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
  • TAHA BATUHAN YAYIKCI BURSASPOR
  • TARIK YUSUF KARAKAYA BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
  • TUĞRA AYGÜN ERGÜN BANDIRMA SPOR
  • ULAŞ OKTAY YILDIZ BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
  • YASİN BAŞAYTAÇ GMG KASTAMONUSPOR
  • YUSUF SERTKAYA SİPAY BODRUM FK
  • YUSUF TURSUN SULTAN SU İNEGÖLSPOR
