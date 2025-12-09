Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yasadışı showbahis.com bahis platformuna baskın! MASAK raporlarında dev vurgun ortaya çıktı: 20 gözaltı

Türk futbolunda bahis skandallarının temizlenmesi amacıyla yapılan operasyonlara yenisi eklendi. Yasadışı 'showbahis.com' bahis sitesinde MASAK analizlerinde dev vurgun ortaya çıktı. İşlem hareketinin detayları belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yasadışı showbahis.com bahis platformuna baskın! MASAK raporlarında dev vurgun ortaya çıktı: 20 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 12:01

Türk futbolunda bahis soruşturması belirli tutuklamalar ve gözaltılarla devam ediyor. Futbolcu ve kulüp başkanlarının bahis oynadığı platformlarda radarda.

Yasadışı showbahis.com bahis platformuna baskın! MASAK raporlarında dev vurgun ortaya çıktı: 20 gözaltı

MASAK ANALİZLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "showbahis.com" isimli platformu üzerinden yasadışı bahis oynatma faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda, şüphelilerin "showbahis.com" üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları ve hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarında işlem hareketi bulunduğu tespit edildi.

Yasadışı showbahis.com bahis platformuna baskın! MASAK raporlarında dev vurgun ortaya çıktı: 20 gözaltı

6 İLDE 17 ADRESE OPERASYON

Yasadışı bahis oynatma faaliyetleri amacıyla 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici, yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 ilde toplam 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yasadışı showbahis.com bahis platformuna baskın! MASAK raporlarında dev vurgun ortaya çıktı: 20 gözaltı

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri de uygulandı. Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaz malvarlığına el konuldu. Şüphelilere ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabına da soruşturma kapsamında tedbiren bloke konuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş'ın milyonlarca TL'lik bahis trafiği! Her yerden kupon çıktı
ETİKETLER
#Futbol
#tutuklama
#gözaltı
#yasadışı bahis
#Bahis Soruşturması
#Showbahis
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.