Metehan Baltacı'nın mesajları ortaya çıktı: "Beyler sağlam kupon var mı?"

Futbolda yürütülen bahis soruşturması, spor kamuoyunun en sıcak gündem maddelerinden biri haline geldi. Soruşturma kapsamında, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Emrah Çelik, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Bartu Kaya, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao’nun da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Hakem Zorbay Küçük’ün de yer aldığı 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

METEHAN'IN MESAJLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı’nın 2021 ve 2024 yıllarına ait WhatsApp mesajları da gün yüzüne çıktı. 2021 tarihli yazışmalarda Baltacı’nın, “Beyler sağlam kupon var mı, 6.000 ile iddia oynayacağım” ifadelerini kullandığı görüldü.

"ASGARİ ÜCRETİ İKİYE KATLAMAM LAZIM"

Hatay–Galatasaray karşılaşması için “karşılıklı gol kesin” şeklinde mesaj atan Baltacı’nın, “1.60 oran. 2-3 maç daha koysam 10.000 olur. Asgari ücreti ikiye katlamam lazım” dediği ortaya çıktı.

KUPON İÇİN 500 TL İSTEDİ

2024 yılına ait mesajlarda ise Baltacı’nın “500 TL’mi verir misin?” diye sorduğu, karşı tarafın da “Veririm kankam” şeklinde cevap verdiği belirlendi.