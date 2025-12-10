Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bir şehir onu konuşuyor! 2021'den beri dönere zam yapmayan esnaf

Aralık 10, 2025 11:05
1
Bir şehir onu konuşuyor! 2021'den beri dönere zam yapmayan esnaf

Kilis'te dönerci esnafı, artan maliyetlere rağmen fiyatları düşürerek dikkat çeken bir akım başlattı. 

Kentte bazı dönerciler fiyatları 30-35 liraya kadar çekerken, esnaf "Halk yesin, biz de kazanabildiğimiz kadar kazanalım" diyerek indirim inadını sürdürüyor. İşte döner indiriminden dikkat çeken detaylar...

2
Bir şehir onu konuşuyor! 2021'den beri dönere zam yapmayan esnaf

UYGUN FİYATLI POLİTİKASI SÜRÜYOR 

Kilis'te dönerci esnafı, artan maliyetlere rağmen fiyatları düşürerek dikkat çeken bir akım başlattı.

Kilis'te dönerciler, yüksek enflasyona rağmen fiyat indirimi akımı başlattı. Kentte bazı işletmeler döner fiyatlarını zaman zaman 30 liraya kadar düşürürken, esnaf "Halk yesin" diyerek uygun fiyat politikasını sürdürüyor. 

 

3
Bir şehir onu konuşuyor! 2021'den beri dönere zam yapmayan esnaf

Fiyatların uygun olmasından memnun olduklarını belirten müşterilerden Mehmet Uğurlu, "Çok güzel, çok lezzetli, çok uygun" dedi. Müşteri Mustafa Yolcu ise uzun süredir aynı işletmeye geldiğini söyleyen Müşterilerden Mustafa Yolcu ise, "Ustamın ellerine sağlık. Hem döneri güzel hem fiyatı uygun. Bazıları sürekli zam yapıyor ama ustam bunun önüne geçti" ifadelerini kullandı.

 

4
Bir şehir onu konuşuyor! 2021'den beri dönere zam yapmayan esnaf

Yıllardır aynı fiyatı koruduğunu belirten Dönerci ustası Ali Karabalık, "35 liraya döner satmaya devam ediyorum. Cuma günleri 30 liradan veriyorum. ‘35 liraya döner mi olur' diye şaşırıyorlar ama ben deri kullanmıyorum, sadece but ve göğüs kullanıyorum. Kalite fiyata bakmaz. 2026'ya günler kala da 35 liradan devam edeceğiz. 2021'den beri zam yapmadım. İskenderun dürümüyle Kilis dürümünün farkı büyük; biz sos kullanmıyoruz, salata-tavuk-baharat ve ustanın elinin lezzeti yeter" şeklinde konuştu.

Öğrenci Umut Ziya Böke ise Ali ustanın dönerini "on numara" olarak nitelendirerek, "Okul çıkışları sık sık geliyoruz. Hem uygun fiyat veriyor hem de çok güzel yapıyor. Ailece de yiyoruz" dedi.

 

5
Bir şehir onu konuşuyor! 2021'den beri dönere zam yapmayan esnaf

Bir diğer döner ustası Kadir Hasırcı, "Döner fiyatını 60 liradan 50 liraya çektik. Kilis'te çoğu esnaf fiyat düşürüyor. Enflasyona inat indirime gittik. Hesabını kitabını yaptım; dönerin maliyeti 40-42 lira. Vergi, kira, işçilik her şey dahil. Dürüm başına 8-10 lira kalıyor. İçeride orta gelirli insanlar var. Döner-ayran 50 lira. Çocuklara kıyamıyorum; bazen kurtarmasa bile 20, 30 liraya veriyorum. Bir çocuk gelip bakıyor, nasıl göndereceksin? Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz" diye konuştu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.