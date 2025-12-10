Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Şahan Gökbakar, Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü! Dursun Özbek'e zehir zemberek sözler

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Monaco yenilgisi sonrası yönetime ateş püskürdü. Gökbakar, yöneticileri ve Dursun Özbek'i hedef tahtasına koydu.

Şahan Gökbakar, Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü! Dursun Özbek'e zehir zemberek sözler
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 6. hafta mücadelesinde Monaco deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sahadaki oyun ve alınan skor moralleri bozarken sosyal medya da karıştı. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan komedyen Şahan Gökbakar, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kuruluna karşı açtı ağzını yumdu gözünü.

Şahan Gökbakar, Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü! Dursun Özbek'e zehir zemberek sözler

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN GALATASARAY YÖNETİMİNİ KIZDIRAN AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın hemen ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökbakar, mağlubiyetin faturasını doğrudan yönetime kesti. Galatasaray'ın haklarının korunamadığını savunan ünlü isim, TFF Başkanı ile yaşanan diyaloglara ve ligdeki hakem kararlarına sessiz kalınmasına isyan etti.

Gökbakar paylaşımında, "Bu sonucun mimarı sizlersiniz. Bu takımın hakkını hukukunu koruyamıyorsunuz! Ligde takımı doğruyorlar, ortada yoksunuz! Avrupa maçının olduğu gün TFF Başkanı sizlere 'Yanımda kuzu, dışarıda aslan yavrusu' diyerek ayar veriyor, sesiniz çıkmıyor!" ifadeleriyle yönetimin pasif kaldığını vurguladı.

Şahan Gökbakar, Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü! Dursun Özbek'e zehir zemberek sözler

''SİMİTÇİ YÖNETİCİ''

Şahan Gökbakar'ın hedefinde sadece saha dışı olaylar değil, kadro planlamasındaki hatalar da vardı. Yedek kulübesinin zayıf olmasına ve boş bırakılan yabancı kontenjanlarına dikkat çeken Gökbakar, Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler için çok ağır benzetmelerde bulundu.

Şahan Gökbakar, Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü! Dursun Özbek'e zehir zemberek sözler

Ünlü komedyen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir tepki veremiyorsunuz. Bu takımın kadrosunu planlayamıyorsunuz! Takımın yedek kulübesinde oyunu değiştirecek tecrübeli oyuncu yok, iki yabancı kontenjanı hala boş! Siz; Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz... Bütün bu kötü gidişin tek sebebi sizin yönetiminiz!"

TAKİBİ BIRAKTILAR

Şahan Gökbakar’ın yaptığı bu paylaşımın ardından, Günay Güvenç ve Abdülkerim Bardakcı, Gökbakar’ı takipten çıktı.

Galatasaray'da mağlubiyet sözleri: "Çok kızgınız"
