Bülent Ersoy sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! "Batan tekne" onun adıyla satışa sunuldu

İlanda "Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesi satılık' ilanı ünlü ismi şaşkına uğrattı. Bülent Ersoy yaşadığı şaşkınlığı "Evet geçmişte iki teknem oldu. Alıp sattım. Ama Boğaz'da hiç teknem batmadı!" sözleriyle dile getirdi.

BÜLENT ERSOY ADINI KULANARAK ÇIKAN İLANLA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Servetiyle sık sık gündem olan Bülent Ersoy, adına çıkan ilanı görünce büyük şok yaşadı. "Batan tekne" adıyla satışa sunulan tekneden haberi olmayan Bülent Ersoy, iddiaları yalanladı.

Bir tekne sahibi tarafından verilen ilan, merak uyandırdı. İlanda "Tekne, Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul'dadır ve ticari evrakları uygundur" ibaresine yer verildi.

Bülent Ersoy hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir işadamından almıştım. Ama sonra sattım. İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum. Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz'da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler anlamadım." dedi.