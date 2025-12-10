Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bülent Ersoy sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! "Batan tekne" onun adıyla satışa sunuldu

Bülent Ersoy, kendi adına "batan tekne" ilanını görünce hayatının şokunu yaşadı. Teknesinin hiçbir zaman Boğaz'da batmadığını belirten Bülent Ersoy'un böyle bir olayı hiç yaşamadığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bülent Ersoy sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 10:25

İlanda "'un 'da batan teknesi satılık' ilanı ünlü ismi şaşkına uğrattı. Bülent Ersoy yaşadığı şaşkınlığı "Evet geçmişte iki teknem oldu. Alıp sattım. Ama Boğaz'da hiç teknem batmadı!" sözleriyle dile getirdi.

BÜLENT ERSOY ADINI KULANARAK ÇIKAN İLANLA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Servetiyle sık sık gündem olan Bülent Ersoy, adına çıkan ilanı görünce büyük şok yaşadı. "Batan tekne" adıyla satışa sunulan tekneden haberi olmayan Bülent Ersoy, iddiaları yalanladı.

Bülent Ersoy sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! "Batan tekne" onun adıyla satışa sunuldu

Bir tekne sahibi tarafından verilen ilan, merak uyandırdı. İlanda "Tekne, Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul'dadır ve ticari evrakları uygundur" ibaresine yer verildi.

Bülent Ersoy sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! "Batan tekne" onun adıyla satışa sunuldu

Bülent Ersoy hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir işadamından almıştım. Ama sonra sattım. İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum. Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz'da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler anlamadım." dedi.

Bülent Ersoy sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! "Batan tekne" onun adıyla satışa sunuldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Murat Cemcir sevenlerine müjdeli haber! Hastaneden taburcu oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı, Ferdi Aydın ilk kez konuştu: Suçlular yakalandı
ETİKETLER
#boğaz
#Bülent Ersoy
#Tekne Karnavalı
#Batmaİddiası
#Satılıkİlan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.