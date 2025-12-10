Konutta en düşük fiyat artışları bu illerde! Liste belli oldu: Sürpriz şehirler var

Kategoriler
TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre ülke genelinde konut satışları ocak-ekim döneminde yüzde 16,2 yükseldi ve 1 milyon 293 bin adedi aştı. Söz konusu rakam aynı zamanda bütün zamanların en iyi ocak-ekim satışı olarak da kayıtlara geçmişti.
Konut fiyatları da bu dönemde artmaya devam etti. Ancak bu dönemdeki artış oranlarında bazı iller diğerlerinin gerisinde kaldı.
Türkiye gazetesinde yer alan Endeksa verilerine göre; kasım 2025 itibarıyla son 12 aylık dönemde enflasyondan daha yavaş değerlenen ilk 15 il, bu şehirlerde ortalama metrekare satış fiyatları ve yıllık değer artışları şöyle gerçekleşiyor:
1-Kilis: 16 bin 310 TL/m2 (%7,17)
2-Hatay: 24 bin 057 TL/m2 (%19,07)
3-Burdur: 28 bin 860 TL/m2 (%19,65)
4-Malatya: 19 bin 841 TL/m2 (%22,95)
5-Hakkâri: 17 bin 836 TL/m2 (%23,23)
6-Bayburt: 23 bin 029 TL/m2 (%23,33)
7-Amasya: 26 bin 821 TL/m2 (%24,24)
8-Osmaniye: 19 bin 684 TL/m2 (%24,67)
9-Artvin: 25 bin 770 TL/m2 (%24,96)
10-Karabük: 27 bin 324 TL/m2 (%25,45)
11-Erzincan: 27 bin 427 TL/m2 (%25,99)
12-Kırklareli: 32 bin 744 TL/m2 (%26,64)
13-Sinop: 34 bin 887 TL/m2 (%26,82)
14-Eskişehir: 30 bin 172 TL/m2 (%26,99)
15-Kahramanmaraş: 23 bin 477 TL/m2 (%27,18)
Sektör temsilcileri; son 1 yıllık dönemde Suriye’de hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte geri dönüşlerin de arttığını belirterek; bu durumun, Suriye sınırındaki bazı şehirlerde talep düşüşünü beraberinde getirdiğini ve bunun kiralarla birlikte konut fiyatlarına da yansıdığını ifade ediyor. Kilis ve Hatay, bu şehirler arasında gösteriyor.
Öte yandan 2023 yılının şubat ayında yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen şehirler olarak öne çıkan Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya gibi iller de son 1 yıllık dönemde konut fiyat artışlarının en düşük gerçekleştiği lokasyonlar arasında yer alıyor.
Sanayi yatırımlarının düşük olduğu, merkezi konumda bulunmayan ve daha düşük nüfusa sahip Burdur, Bayburt, Amasya, Sinop, Kırklareli gibi illerde de fiyat artışları yıllık enflasyonun altında gerçekleşiyor.
Öğrenci şehri olmasının yanı sıra Marmara Bölgesine ve başkente yakınlığı ile öne çıkan Eskişehir’de de ortalama fiyat artışı enflasyonun altında görülüyor. Ancak Eskişehir’de ortalama metrekare satış fiyatı diğer illerden faklı olarak 30 bin TL’nin üzerinde seyrediyor.