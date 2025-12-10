Konutta en düşük fiyat artışları bu illerde! Liste belli oldu: Sürpriz şehirler var

TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre ülke genelinde konut satışları ocak-ekim döneminde yüzde 16,2 yükseldi ve 1 milyon 293 bin adedi aştı. Söz konusu rakam aynı zamanda bütün zamanların en iyi ocak-ekim satışı olarak da kayıtlara geçmişti.

Konut fiyatları da bu dönemde artmaya devam etti. Ancak bu dönemdeki artış oranlarında bazı iller diğerlerinin gerisinde kaldı.

Türkiye gazetesinde yer alan Endeksa verilerine göre; kasım 2025 itibarıyla son 12 aylık dönemde enflasyondan daha yavaş değerlenen ilk 15 il, bu şehirlerde ortalama metrekare satış fiyatları ve yıllık değer artışları şöyle gerçekleşiyor: