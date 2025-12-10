Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Kuzey Kore menziline Güney Kore'yi de koyup topçu atışları yaptı!

Kuzey Kore bu kez topçu atışlarıyla gündeme geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine yaklaşık 10 topçu roketi fırlattığını bildirdi.

Kuzey Kore menziline Güney Kore'yi de koyup topçu atışları yaptı!
, füze denemelerini bir kenara bırakıp bu kez topçu atışlarına başladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın çok sayıda topçu atışı yaptığı belirtilerek, "Ordumuz dün yerel saatle 15.00 sıralarında Sarı Deniz'in kuzeyine doğru yaklaşık 10 topçu roketi fırlatıldığını tespit etmiştir" denildi.

Kuzey Kore menziline Güney Kore'yi de koyup topçu atışları yaptı!

MENZİLDE SEUL VE ÇEVRESİ DE VAR

Fırlatmaya ilişkin detaylı analizlerin sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Ordumuz, Güney Kore ve 'nin güçlü ortak savunma duruşu çerçevesinde Kuzey Kore'nin eylemlerini yakından izlemekte ve her türlü provokasyona ezici bir şekilde cevap verebilecek askeri yetenekleri ve savunma pozisyonunu korumaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore menziline Güney Kore'yi de koyup topçu atışları yaptı!

Kuzey Kore'nin son adımının genellikle aralık ayında yaptığı düzenli kış tatbikatlarının bir parçası olabileceği belirtilirken, fırlatmada kullanıldığı değerlendirilen 240 milimetrelik çoklu roketatar sistemlerinin menzilinde başkent ve çevresinin de bulunması güvenlik endişelerine neden oldu.

ABD'Lİ BAKANIN ZİYARETİ SIRASINDA ATEŞLEMİŞTİ

Kuzey Kore, son olarak geçen ay ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Güney Koreli mevkidaşı Ahn Gyu-back'in Silahtan Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde topçu roketleri ateşlemişti. Pyongyang, ayrıca Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Gyeongju şehrinde gerçekleştirdiği görüşme sırasında topçu roketleri fırlatmıştı.

