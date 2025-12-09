Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Tel Aviv'in endişesi artıyor: Türk askeri Gazze'de olursa İsrail kenara itilebilir!

Türkiye'nin Gazze'de kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Fakat İsrail'i, Türkiye endişesi sardı. İsrail basınından Haaretz, Türk askerlerinin Gazze'de olması durumunda İsrail'in bir kenara itilebileceğini yazdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 12:49

'deki ateşkeste ikinci aşama için hazırlıklar yapılırken bir yandan da görevi gücü tartışmaları devam ediyor. Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) 'nin katılıp katılmayacağı henüz belirlenmedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Türkiye'nin üzerine düşen görevi her zaman yerine getirebileceğini belirtmesi ise 'de endişeleri artırıyor.

Tel Aviv'in endişesi artıyor: Türk askeri Gazze'de olursa İsrail kenara itilebilir!

''TÜRKİYE GAZZE'DE ÖNEMLİ ROL OYNADI''

İsrail basınından Haaretz gazetesinde yer alan bir analiz de bu durumu ortaya koydu. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanı Donald Trump'ın yakınlığına dikkat çekildi. Türkiye'nin Gazze'deki sürecinde önemli rol oynayarak ABD'nin desteğini kazandığı, Erdoğan'ın da bu ivmeyi kullanarak Ortadoğu'daki nüfuzunu artırmayı hedeflediği yazıldı.

Tel Aviv'in endişesi artıyor: Türk askeri Gazze'de olursa İsrail kenara itilebilir!

''TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GELİRSE İSRAİL KENARA İTİLEBİLİR''

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Türkiye'nin ISF'ye katılmasına izin vermesi gerektiğini söylemesinin ardından tartışmalar alevlendi. İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesine karşı çıkıyor. Haaretz gazetesinde, Zvi Bar'el'in kaleme aldığı analizde ise Türk askerlerinin de ISF'ye katılmasıyla İsrail'in "süreçte kenara itilebileceği" değerlendirmesi paylaşılıyor.

Tel Aviv'in endişesi artıyor: Türk askeri Gazze'de olursa İsrail kenara itilebilir!

''TÜRK ASKERİ GAZZE'DE OLURSA SALDIRI İHTİMALİ DÜŞER''

Diğer yandan Türkiye'nin Gazze'deki güvenlik gücüne katılmasının, Filistinlilerin yer alacağı teknokratlar komitesinin ve uluslararası örgütlerin daha etkili çalışmasını sağlayabileceği yazılıyor. 'ın Türk askerlerinin yer aldığı bir görev gücüne saldırma ihtimalinin daha düşük olacağına işaret ediliyor.

Tel Aviv'in endişesi artıyor: Türk askeri Gazze'de olursa İsrail kenara itilebilir!

''İSRAİL TRUMP'LA ÇATIŞIR!''

ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesi ve Trump'ın Türk askerlerinin ISF'ye katılımına karar vermesi halinde Tel Aviv'in zor durumda kalabileceği belirtiliyor:

''Böyle bir durumda İsrail, Trump'la yeni bir çatışmaya doğru ilerleyebilir. İsrail'in elindeki kartlar da Erdoğan'ın elindekilere kıyasla daha zayıf kalır.''

Öte yandan anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için Hamas'ın silah bırakması gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya Başbakanı Merz ile Netanyahu arasında Gazze anlaşmazlığı: Anlaşmanın ilk aşamasında hedefimize ulaştık
Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından Gazze uyarısı! 8'inci madde hatırlatıldı
ETİKETLER
#Türkiye
#abd
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#İsfahan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.