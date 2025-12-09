Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 | Berrak Arıcan Baş

Suriye devrik lideri Beşar Esad'ın Rus lider Putin ile dalga geçtiği video da sızdırıldı

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın sızdırılan görüntülerinde bir detay dikkat çekti. Esad'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dalga geçtiği anların da yer aldığı ortaya çıktı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
11:46
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
11:48

'de Baas rejiminden kurtuluşun 1. yılı kutlanırken bir yandan da devrik lider 'a ait görüntüler ortaya çıkıyor. Al Arabiya, Esad'ın özel konuşmalarını içeren ses ve videoları bir bir yayınlıyor.

Beşar Esad'ın Doğu Guta'da yıkılmış bir camiyle dalga geçtiği, bölge halkı için ise ''toplumun en kötüsü'' dediği anlara ilişkin görüntülerin ardından Rus lider Vladimir Putin ile dalga geçtiği anlar da ortaya çıktı.

Suriye devrik lideri Beşar Esad'ın Rus lider Putin ile dalga geçtiği video da sızdırıldı

Kayıtlara göre, Esad, eski danışmanı Luna el-Şibl ile konuşurken, Putin’in görüntüsü ve sağlığı hakkında alaycı ifadeler kullanıyor. El-Şibl, “Putin'in yüzdeki şişliği gördün mü?” diyor. Esad ise bu sözlere, “Hepsi plastik cerrahi” cevabını veriyor.

Suriye devrik lideri Beşar Esad'ın Rus lider Putin ile dalga geçtiği video da sızdırıldı

El-Şibl ise şu ifadeyle devam ediyor:

“Evet, Putin’le ilgili her şey estetik. 65 yaşında… O görüntü onu çok kötü ortaya koydu.”

Luna el-Şibl, 2024 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kayıtların ise 2018 yılına ait olduğu belirtildi. Kaynaklar, kayıtların alındığı sırada Esad’ın danışmanı El-Şibl’in yardımcısı Amjad Issa’nın da araçta bulunduğunu Al Arabiya’ya doğruladı.

Suriye devrik lideri Beşar Esad'ın Rus lider Putin ile dalga geçtiği video da sızdırıldı

BEŞAR ESAD'IN SIZDIRILAN DİĞER KAYITLARI

Beşar Esad'ın birkaç gün önce sızdırılan görüntülerinde de iç savaş sırasında katliamlara sahne olan Doğu Guta'da yıkılmış bir cami ile Esad'ın dalga geçtiği duyuluyor. Bölge halkına küfür savuran Esad'ın buradaki halkı ''toplumun en kötüsü'' olarak tanımladığı, onları ''sorumsuz firavunlara'' benzettiği ortaya çıkıyor.

Başka bir diyalogda ise Luna Şibl’in, ’ın askeri gücüyle övünmesine atıf yaparak, ''Şimdi ise sesleri çıkmıyor'' dediği aktarılıyor. Esad’ın, “Sakba’ya gireceğiz, sanki kurtarılmamış gibi” sözleri de kayıtlarda yer aldı.

Suriye devrik lideri Beşar Esad'ın Rus lider Putin ile dalga geçtiği video da sızdırıldı

SURİYELİ ASKERLERLE DE ALAY ETTİ

Sızdırılan görüntülerde Esad ve Şibl’in, geçmişte Esad’ın elini öpen bazı Suriyeli askerler üzerinden alay ettikleri anlar da var. Bir başka kayıtta ise bir Suriye generali, çok sayıda askerin önünde Esad’a hitaben ''Elinizi ve ayağınızı öperim'' ifadelerini kullanıyor.

Bir diğer görüntüde Esad’ın, propaganda amaçlı bir fotoğraf için tankın üzerine çıkmak istediğini söylediği duyuluyor. Esad ayrıca, Suriye’deki tabloya ilişkin “Sadece utanç değil, tiksinti hissediyorum” ifadesini kullanıyor.

Luna Şibl ise polis ve İçişleri Bakanı ile ilgili alaycı sözler sarf ederek, polisle ilgili sık sık sosyal medyada haber yapılmasını tiye alıyor.

Suriye devrik lideri Beşar Esad'ın Rus lider Putin ile dalga geçtiği video da sızdırıldı

''TUHAF TEORİLERİN SAHİBİ''

Luna Şibl’in, Suriyeli general Süheyl Hasan ile ilgili sözleri de dikkat çekti. Şibl’in, “Ayağını Kasyun Dağı’na koymuş, Rus korumalarla poz veriyor” dediği, Esad’ın ise Hasan’ı “tuhaf teorilerin sahibi” olarak nitelediği aktarıldı.

Kayıtlarda Esad’ın, “Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar” diyerek halkı hedef alan sözler sarf ettiği de duyuluyor. Luna Şibl’in ise askeri telsiz konuşmalarıyla dalga geçerek Suriyelileri “nazik” olarak küçümseyici bir şekilde tanımladığı aktarılıyor.

Başka bir videoda Şibl’in, “Bizim gençler Cobar’ı tamamen boşalttı, hiçbir şey bırakmadı” dediği duyuluyor.

Yine bir başka görüntüde Luna Şibl’in, yıkılmış binalar ve boş sokaklar arasında yapılan araç yolculuğu sırasında Esad’a, “İnsani konuları konuşmaya tahammülün yok ama askeri konulara gelince canlanıyorsun” dediği duyuluyor.

Suriye devrik lideri Beşar Esad'ın Rus lider Putin ile dalga geçtiği video da sızdırıldı

''HAYVAN İSMİYLE DEĞİŞTİRİLMELİ''

Sızdırılan görüntülerden birinde Esad’ın, kendi soyadıyla dalga geçerek, “Bir hayvan ismiyle değiştirmek lazım” dediği de yer aldı.

Söz konusu görüntülerin Suriye kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı ifade edildi.

