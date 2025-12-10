Menü Kapat
Hava Durumu
11°
Ekonomi
SGK'dan yeni düzenleme: Tedavi ödemelerinde yüzde 55'e varan artış

Yeni SUT düzenlemesi yayımlandı: SGK Sağlık Hizmeti Karşılama Bedellerini Yükseltti.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme yapıldı.

IHA
10.12.2025
10.12.2025
’nun (SGK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde artışa gidildiği duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Tedavilere ilişkin karşılanan bedellerde yüzde 10 ila yüzde 55 oranında sağladık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin bedellerinde yüzde 10 ila yüzde 85 oranında artış gerçekleştirdik. Bu düzenlemelerle, bedeli karşılanan sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme sağladık. Herkes için daha erişilebilir sunmak için durmaksızın çalışıyoruz.

SGK'dan yeni düzenleme: Tedavi ödemelerinde yüzde 55'e varan artış

"SUT SAYESİNDE ÖNEMLİ BİR İYİLEŞTİRMEYİ TAMAMLAMIŞ OLDUK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

