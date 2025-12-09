İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, daha önce bu hafta aralık ayının en önemli haftası demişti. İslam Memiş, 10 Aralık Çarşamba günü Fed, 11 Aralık Perşembe günü ise Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın ekseninde piyasadaki gelişmeleri yeniden değerlendirdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle:
“Burada şuna dikkat edeceğiz. Haftayı ikiye ayıracağız. Çarşamba gününden önce, çarşamba gününden sonra.
Şimdi çarşamba gününe kadar dolar karşısındaki varlıklarda yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Bu euro tarafında, altın tarafında, gümüş tarafında şimdilik yükselişler var.
Ancak euro almak için, gümüş almak için, altın almak için çarşamba gününden sonraki sürecimi beklerdim.
Bu sorunun cevabı bende evet.
Ona göre kararlarınızı gözden geçirirsiniz.
YÜKSELİŞ BEKLEMİYORUM
Uluslararası piyasada ons altın 4.206 dolar seviyesinde şu an sakin bir seyirde.
Yine ons altın tarafında 4.160-4.260 dolar aralığındaki fiyatlama geçerliliğini korumakta.
Çarşamba gününden sonra yani Fed'in faiz kararından sonra aman aman bir yükselişi aslen beklemiyorum.
KRİTİK DİRENÇ SEVİYESİ
Burada kritik direnç seviyesi olarak 4.260 dolar seviyesine takip etmeye devam edeceğim ve sonrasında FED sonrasında takip edeceğim seviye 4.160 dolar seviyesi.
Ve belki de 4.130-4.120 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.
Kabaca 4.000-4.200 dolar aralığında dengelenme çabasını sürdüren ve 4.000-4.200 dolar aralığında dalgalanan, bitiren, görmeye devam ediyoruz.
BENCE MANTIKLI DEĞİL
O yüzden bugün için çarşamba gününe kadar altın almak, ons altın almak bu haftanın özelinde mantıklı mı?
Ben şahsen çarşamba günden sonra beklemeyi şahsen tercih ederim.
Çarşamba günden sonra FED'in faiz kararından sonra tekrar 4160-4120 dolar aralığında kısa vadede alım yapmak isteyen.
KISA VADELİ ALIM FIRSATI
Gram altın şu anda 5815 lira gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda fiziki altın tarafında.
Yine gram altını takip eden yatırımcı arkadaşlarımızın yeni bir alım yapması için bence çarşamba gününe kadar beklemesi gerekiyor.
FIRSAT SUNABİLİR
Yine ons altın tarafında düşüş öngörüm devam ettiği için gram altın tarafında da yine kısa vadeli bir alım fırsatı sunabilir.
5750-5780 lira aralığında alım yapabilirler.
Geçen 2 hafta önceki videomda işte x hesabımda, instagram hesabımda bunu paylaştım.
PANİK YAPMAYA GEREK YOK
İşte gram altın 5790 lira, işte gram altın 5780 lira buraları değerlendiren işçilikler geriledi uyarım vardı.
Ondan sonra tekrar 5840-5860 lira seviyesine kadar yükselmişti gram altın TL fiyatı.
Yine panik yapmaya gerek yok.
Yine çarşamba gününden sonra gram altın TL fiyatında 5800 lira seviyesin altına sarkmalar yaşanınca ki muhtemelen 5750 lira seviyesine kadar sarkabilir.
YILIN SON FIRSATI
Yılın son alımları olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü yine altın tarafını destekleyen faktörler Ocak ayı itibariyle Yine piyasalarda olmaya devam edecek, altın almamış, altın almak için fırsat kollayan, işim vardı göremedim, kaçırdım diyenler, yine gram altın TL fiyatında 5800 lira seviyesin altında bir fırsat yakalayacaktır ve yıl sonu kampanyası olarak da görebilirsiniz aslında bunu.
KOŞA KOŞA GİDİP ALMAM
Gram altın tarafında düşüşlerin çok kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum ama bugün bugüne özel gram altın alır mıyım?
Koşa koşa kuyumcuya gidip altın alır mıyım?
Biraz daha sabrederdim, biraz daha beklerdim.
ELİMDE ALTINIM VARSA BOZMAM
Ancak elimde mevcut altınım var, bunu ne yapayım kesinlikle bozmazdım.
Beklemeye devam ederdim ve 2026 yılındaki stratejimiz zaten belli.
8000 lira seviyesi, onsaltın tarafında 4800 lira belki öngörülemeyen agresif gelişmeler olursa 5 haneli rakam yani 10 binli rakamlar olabilir 2026 yılı genel itibarıyla.”