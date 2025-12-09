İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

YILIN SON FIRSATI

Yılın son alımları olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü yine altın tarafını destekleyen faktörler Ocak ayı itibariyle Yine piyasalarda olmaya devam edecek, altın almamış, altın almak için fırsat kollayan, işim vardı göremedim, kaçırdım diyenler, yine gram altın TL fiyatında 5800 lira seviyesin altında bir fırsat yakalayacaktır ve yıl sonu kampanyası olarak da görebilirsiniz aslında bunu.





