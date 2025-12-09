Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

Aralık 09, 2025 12:57
1
İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, daha önce bu hafta aralık ayının en önemli haftası demişti. İslam Memiş, 10 Aralık Çarşamba günü Fed, 11 Aralık Perşembe günü ise Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın ekseninde piyasadaki gelişmeleri yeniden değerlendirdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle:

 

 

 

 

2
İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

“Burada şuna dikkat edeceğiz. Haftayı ikiye ayıracağız. Çarşamba gününden önce, çarşamba gününden sonra.

Şimdi çarşamba gününe kadar dolar karşısındaki varlıklarda yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Bu euro tarafında, altın tarafında, gümüş tarafında şimdilik yükselişler var.

Ancak euro almak için, gümüş almak için, altın almak için çarşamba gününden sonraki sürecimi beklerdim.

Bu sorunun cevabı bende evet.

Ona göre kararlarınızı gözden geçirirsiniz.


 

3
İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

YÜKSELİŞ BEKLEMİYORUM

Uluslararası piyasada ons altın 4.206 dolar seviyesinde şu an sakin bir seyirde.

Yine ons altın tarafında 4.160-4.260 dolar aralığındaki fiyatlama geçerliliğini korumakta.

Çarşamba gününden sonra yani Fed'in faiz kararından sonra aman aman bir yükselişi aslen beklemiyorum.

 

4
İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

KRİTİK DİRENÇ SEVİYESİ 

Burada kritik direnç seviyesi olarak 4.260 dolar seviyesine takip etmeye devam edeceğim ve sonrasında FED sonrasında takip edeceğim seviye 4.160 dolar seviyesi.

Ve belki de 4.130-4.120 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

Kabaca 4.000-4.200 dolar aralığında dengelenme çabasını sürdüren ve 4.000-4.200 dolar aralığında dalgalanan, bitiren, görmeye devam ediyoruz.


 

5
İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

BENCE MANTIKLI DEĞİL

O yüzden bugün için çarşamba gününe kadar altın almak, ons altın almak bu haftanın özelinde mantıklı mı?

Ben şahsen çarşamba günden sonra beklemeyi şahsen tercih ederim.

Çarşamba günden sonra FED'in faiz kararından sonra tekrar 4160-4120 dolar aralığında kısa vadede alım yapmak isteyen.

6
İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

KISA VADELİ ALIM FIRSATI

Gram altın şu anda 5815 lira gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda fiziki altın tarafında.

Yine gram altını takip eden yatırımcı arkadaşlarımızın yeni bir alım yapması için bence çarşamba gününe kadar beklemesi gerekiyor.

7
İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

FIRSAT SUNABİLİR

Yine ons altın tarafında düşüş öngörüm devam ettiği için gram altın tarafında da yine kısa vadeli bir alım fırsatı sunabilir.

5750-5780 lira aralığında alım yapabilirler.

Geçen 2 hafta önceki videomda işte x hesabımda, instagram hesabımda bunu paylaştım.

 

8
İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

PANİK YAPMAYA GEREK YOK

İşte gram altın 5790 lira, işte gram altın 5780 lira buraları değerlendiren işçilikler geriledi uyarım vardı.

Ondan sonra tekrar 5840-5860 lira seviyesine kadar yükselmişti gram altın TL fiyatı.

Yine panik yapmaya gerek yok.

Yine çarşamba gününden sonra gram altın TL fiyatında 5800 lira seviyesin altına sarkmalar yaşanınca ki muhtemelen 5750 lira seviyesine kadar sarkabilir.

9
İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

YILIN SON FIRSATI

Yılın son alımları olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü yine altın tarafını destekleyen faktörler Ocak ayı itibariyle Yine piyasalarda olmaya devam edecek, altın almamış, altın almak için fırsat kollayan, işim vardı göremedim, kaçırdım diyenler, yine gram altın TL fiyatında 5800 lira seviyesin altında bir fırsat yakalayacaktır ve yıl sonu kampanyası olarak da görebilirsiniz aslında bunu.


 

10
İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

KOŞA KOŞA GİDİP ALMAM

Gram altın tarafında düşüşlerin çok kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum ama bugün bugüne özel gram altın alır mıyım?

Koşa koşa kuyumcuya gidip altın alır mıyım?

Biraz daha sabrederdim, biraz daha beklerdim.


 

11
İslam Memiş’ten altın için 'son fırsat' tüyosu: Cebinde Türk Lirası olanlar dikkat! Alım için net tarih verdi!

ELİMDE ALTINIM VARSA BOZMAM

Ancak elimde mevcut altınım var, bunu ne yapayım kesinlikle bozmazdım.

Beklemeye devam ederdim ve 2026 yılındaki stratejimiz zaten belli.

8000 lira seviyesi, onsaltın tarafında 4800 lira belki öngörülemeyen agresif gelişmeler olursa 5 haneli rakam yani 10 binli rakamlar olabilir 2026 yılı genel itibarıyla.”

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.