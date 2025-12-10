Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de sağ kanat operasyonu: Tedesco'dan yönetime özel istek!

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken, Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco, yönetime sunduğu transfer raporunda önceliği yine sağ kanada verdi. Bu kritik süreçte, Sarı-Lacivertli kulübün gündemine sürpriz bir isim dahil oldu. İşte o isim...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de sağ kanat operasyonu: Tedesco'dan yönetime özel istek!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 10:01

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann maçı öncesinde gerçekleşen son toplantısı, oldukça gergin geçti. Toplantıya Başkan Sadettin Saran'ın da katılması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de sağ kanat operasyonu: Tedesco'dan yönetime özel istek!

Saran, son haftalarda üst üste yaşanan puan kayıplarının nedenlerini doğrudan Tedesco'ya sordu. Ardından masaya yatırılan transfer isteklerinde, İtalyan çalıştırıcının talepleri değerlendirildi.

TEDESCO'NUN SAĞ KANAT KRİTERLERİ BELLİ OLDU

Teknik Direktör Tedesco, uzun süredir dile getirdiği sağ kanat transferi talebini bir kez daha yineledi. Tecrübeli hoca, alınacak oyuncunun profilini de net bir şekilde çizdi. Çabuk, çalım yeteneği olan ve asist katkısı verebilen bir oyuncu istediğini dile getirdi. Yönetim, bu kriterlere uygun 5-6 isimden oluşan bir liste hazırladı.

Fenerbahçe'de sağ kanat operasyonu: Tedesco'dan yönetime özel istek!

BAYER LEVERKUSEN'İN YILDIZI GÜNDEMDE

Tedesco'nun belirlediği listeye sürpriz bir ekleme yapıldı. Alman devi forması giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Nathan Tella, 'nin radarına girdi.

Fenerbahçe'de sağ kanat operasyonu: Tedesco'dan yönetime özel istek!

İLK PLAN KİRALAMA

Fenerbahçe cephesinin, maliyetli bir oyuncu olan Tella için öncelikli planı kiralama opsiyonunu devreye sokmak. Hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilen çok yönlü oyuncu, bu sezon Leverkusen'de 9 maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de sağ kanat operasyonu: Tedesco'dan yönetime özel istek!

ARSENAL ALTYAPISINDAN MİLLİ TAKIMA

kariyerine Arsenal altyapısında başlayan Nathan Tella, daha sonra Southampton ve Burnley gibi İngiliz kulüplerinde de forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda da 2 kez görev yapan başarılı kanat oyuncusunun, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse takıma önemli bir hücum gücü katması bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin, Tedesco'nun talepleri doğrultusunda bu transferi kısa sürede bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Gözler, Bayer Leverkusen ile yapılacak ilk temasa çevrildi!

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Monaco maçı sonrası sitem: "Bir 'o' kalmıştı!"
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#bayer leverkusen
#Fenerbahçe
#Tedesco
#Nathan Tella
#Sağ Kanat
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.