Fenerbahçe'de sağ kanat operasyonu: Tedesco'dan yönetime özel istek!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann maçı öncesinde gerçekleşen son transfer toplantısı, oldukça gergin geçti. Toplantıya Başkan Sadettin Saran'ın da katılması dikkat çekti.

Saran, son haftalarda üst üste yaşanan puan kayıplarının nedenlerini doğrudan Tedesco'ya sordu. Ardından masaya yatırılan transfer isteklerinde, İtalyan çalıştırıcının talepleri değerlendirildi.

TEDESCO'NUN SAĞ KANAT KRİTERLERİ BELLİ OLDU

Teknik Direktör Tedesco, uzun süredir dile getirdiği sağ kanat transferi talebini bir kez daha yineledi. Tecrübeli hoca, alınacak oyuncunun profilini de net bir şekilde çizdi. Çabuk, çalım yeteneği olan ve asist katkısı verebilen bir oyuncu istediğini dile getirdi. Yönetim, bu kriterlere uygun 5-6 isimden oluşan bir liste hazırladı.

BAYER LEVERKUSEN'İN YILDIZI GÜNDEMDE

Tedesco'nun belirlediği listeye sürpriz bir ekleme yapıldı. Alman devi Bayer Leverkusen forması giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Nathan Tella, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

İLK PLAN KİRALAMA

Fenerbahçe cephesinin, maliyetli bir oyuncu olan Tella için öncelikli planı kiralama opsiyonunu devreye sokmak. Hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilen çok yönlü oyuncu, bu sezon Leverkusen'de 9 maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı.

ARSENAL ALTYAPISINDAN MİLLİ TAKIMA

Futbol kariyerine Arsenal altyapısında başlayan Nathan Tella, daha sonra Southampton ve Burnley gibi İngiliz kulüplerinde de forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda da 2 kez görev yapan başarılı kanat oyuncusunun, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse takıma önemli bir hücum gücü katması bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin, Tedesco'nun talepleri doğrultusunda bu transferi kısa sürede bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Gözler, Bayer Leverkusen ile yapılacak ilk temasa çevrildi!