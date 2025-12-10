Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Monaco maçı sonrası sitem: "Bir 'o' kalmıştı!"

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Monaco mağlubiyeti sonrasında açıklamalar geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Uğurcan Çakır'ın sakatlığı üzerinden sitemde bulundu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Monaco maçı sonrası sitem:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 01:46
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 01:46

'nin 6. haftasında , deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Galatasaray Teknik Direktörü , kritik kaybın ardından önemli değerlendirmeler yaptı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Monaco maçı sonrası sitem: "Bir 'o' kalmıştı!"

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN MOCANO MAÇI SONRASINDA SİTEM

"Atamadıklarımız da var. Son pası atamadığımız anlar da var. İlk yarıda doğru şekilde çözümler ürettik. İlk yarı bizim için, ikinci yarıyı çok daha rahatlatabilirdi. Rakip çok daha istekli başladı ikinci yarıya. Sol bekimizi bulamadık. Barış'ı birebir bırakabilirdik. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı kötü bir takım rakibimiz; ama ön tarafları iyi bir takım! Golovin'in içeri girişleri, Minamino'nun koşuları, özellikle Balogun da çok etkili oldu. Tabii ki zorlu periyottan geçiyoruz. İkili mücadele kazanan oyuncular çok önemli oluyor. Yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maçı kazanıp hedeflerimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Uğurcan'ın üst adalesinde bir zorlanma var. Üst adale tabii topa vurduğu adale. MR'dan sonra durumu netleşecek. Bu süreçte bir kaleci kalmıştı bizim için sakatlanmayan herhalde. Uğurcan da umarım iyileşir kısa sürede ve aramıza döner."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Monaco maçı sonrası sitem: "Bir 'o' kalmıştı!"

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN SIRADAKİ AVRUPA MAÇLARI KİMİNLE?
Temsilcimiz, Atletico Madrid ve Manchester City ile oynayacak.
