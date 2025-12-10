Menü Kapat
Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında karşılaşacaklar

Galatasaray, Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacağı merak ediliyor. İki takım tarihi boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldi.

'nin 7. hafta mücadelelerinin programı belli oldu. Karşılaşmalar kapsamında Devler Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz olan , ile mücadele edecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacağı merak ediliyor.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid maçının ardından ise 28 Ocak 2026 Çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik mücadele Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE?

Galatasaray - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre 'ta oynanacak.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD GEÇMİŞ MAÇLAR

Galatasaray ile Atletico Madrid tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmalarda Galatasaray'ın galibiyeti bulunmazken, İspanya devi Atletico Madrid ise 4 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan iki mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray bu maçlarda 2 kere fileleri havalandırırken, Atletico Madrid ise 8 gol attı. İki takım arasında oynanan karşılaşmaların sonuçları ve tarihleri şöyle:

  • Şampiyonlar Ligi | 25 Kasım 2015 | Atletico Madrid 2:0 Galatasaray
  • Şampiyonlar Ligi | 15 Eylül 2015 | Galatasaray 0:2 Atletico Madrid
  • Avrupa Ligi | 25 Şubat 2010 | Galatasaray 1:2 Atletico Madrid
  • Avrupa Ligi | 18 Şubat 2010 | Atletico Madrid 1:1 Galatasaray
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası | 3 Ekim 1973 | Galatasaray 0:1 Atletico Madrid
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası | 20 Eylül 1973 | Atletico Madrid 0:0 Galatasaray
#Futbol
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#atletico madrid
#rams park
#Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
#Aktüel
