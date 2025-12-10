Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında karşılaşacaklar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta mücadelelerinin programı belli oldu. Karşılaşmalar kapsamında Devler Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz olan Galatasaray, Atletico Madrid ile mücadele edecek.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacağı merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.
Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid maçının ardından ise 28 Ocak 2026 Çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik mücadele Etihad Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre RAMS Park'ta oynanacak.
Galatasaray ile Atletico Madrid tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmalarda Galatasaray'ın galibiyeti bulunmazken, İspanya devi Atletico Madrid ise 4 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan iki mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.
Galatasaray bu maçlarda 2 kere fileleri havalandırırken, Atletico Madrid ise 8 gol attı. İki takım arasında oynanan karşılaşmaların sonuçları ve tarihleri şöyle: