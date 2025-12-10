Monaco Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Galatasaray yenildi mi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
II. Louis Stadı’nda saat 23.00’te başlayan mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti.
Folarin Balogun’un 68. dakikada kaydettiği golle Monaco, Galatasaray karşısında 1-0 üstünlük sağladı.
Müsabakada başka gol çıkmadı ve Galatasaray, Monaco deplasmanından 1-0 mağlup olarak ayrıldı.
Bu neticeyle Galatasaray, 9 puanla 17. sıraya düştü.
Monaco ise 9 puanla 18. sıraya çıktı.