Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Belediye önünde kendini ateşe vermişti! 5 çocuk babasının bulunduğu kamera kayıtları ortaya çıktı

Kahramanmaraş Afşin'de belediye önünde sosyal medya canlı yayınında kendini ateşe veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki Nuh Mercimek olayına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Mercimek'in intiharından aylar önce belediye binasında yaşadığı sinir krizi ve darp edildiği anlar kameralara yansıdığı ortaya çıktı.

'ın ilçesinde binası önünde kendini ateşe veren 45 yaşındaki 5 çocuk babası Nuh Mercimek, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybederek hayatını yitirdi. Olay, 5 Aralık tarihinde Afşin Belediyesi önünde gerçekleşmişti.

CANLI YAYIN AÇARAK KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Nuh Mercimek, aracıyla belediye önüne gelerek cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Canlı yayın sırasında darbedildiğini iddia eden Mercimek, üzerine yanıcı madde döktükten sonra kendini ateşe verdi. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle söndürülen Mercimek, vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle Afşin Devlet Hastanesi'ne, ardından ise Şanlıurfa'ya sevk edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Belediye önünde kendini ateşe vermişti! 5 çocuk babasının bulunduğu kamera kayıtları ortaya çıktı

ESKİ GÖRÜŞMEYE AİT GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Mercimek'in kendini yakmasından yaklaşık 5 ay önce Afşin Belediyesi'ne yaptığı bir ziyarete ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, Mercimek'in belediye özel kalem müdürü ile odaya girdiği, sinirlenerek kendini yere attığı anlar yer alıyor. Kayıtlara yansıyan diğer detaylarda ise özel kalem müdürünün Mercimek'e su ikram ettiği ve bir güvenlik görevlisinin kolonya verdiği görülüyor.

Belediye önünde kendini ateşe vermişti! 5 çocuk babasının bulunduğu kamera kayıtları ortaya çıktı

MERCİMEK'E TOKAT ATILDIĞI GÖRÜLDÜ

Görüntünün devamında, Nuh Mercimek'in masaya vurduğu ve akabinde odada bulunan bir kişinin Nuh Mercimek'e vurduğu görüldü. Güvenlik kamerasının sonunda ise odadaki kalabalığın ayrıldığı izleniyor. Soruşturma, Mercimek’in iddiaları ve olayı arasındaki bağlantıları araştırmak üzere devam ediyor.

