Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kaymakamlık önünde dehşet! Kendini ateşe verdi

Zonguldak Devrek ilçesinde bulunan kaymakamlık binası önünde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Erol Muhammet G. isimli vatandaş kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 12:11

Devrek Kaymakamlığı önünde dehşet yaşandı. Kaymakamlık binası önüne gelen Erol Muhammet G. isimli bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe verdi.

Kaymakamlık önünde dehşet! Kendini ateşe verdi

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YAPTI

Alevler içinde kalan adam acı içinde kıvranmaya başladı. Erol Muhammet'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yanan adamın üstündeki alevler tüpü ile söndürüldükten sonra ihbar üzerine olay yerine ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaymakamlık önünde dehşet! Kendini ateşe verdi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vücudunda ciddi yanıkla oluşan adam güçlükle ambulansa alındı. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaymakamlık önünde dehşet! Kendini ateşe verdi

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Erol Muhammet G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaymakamlık önünde dehşet! Kendini ateşe verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! Bahçeyi temizlemek isterken kendini yaktı
Evi yakmaya çalışırken kendini yaktı
ETİKETLER
#Sağlık
#yangın
#gaziantep
#intihar
#psikolojik sorunlar
#Debrek
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.