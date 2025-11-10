Kaymakamlık önünde dehşet! Kendini ateşe verdi

Devrek Kaymakamlığı önünde dehşet yaşandı. Kaymakamlık binası önüne gelen Erol Muhammet G. isimli bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe verdi.

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YAPTI

Alevler içinde kalan adam acı içinde kıvranmaya başladı. Erol Muhammet'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yanan adamın üstündeki alevler yangın tüpü ile söndürüldükten sonra ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vücudunda ciddi yanıkla oluşan adam güçlükle ambulansa alındı. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Erol Muhammet G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.