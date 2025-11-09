Menü Kapat
Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! Bahçeyi temizlemek isterken kendini yaktı

Nevşehir’de yaşayan 87 yaşındaki Şaziye B. Bahçesindeki kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Alevlerin kısa sürede etrafı sarmasıyla yangının içinde kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! Bahçeyi temizlemek isterken kendini yaktı
ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde yalnız yaşayan Şaziye B. isimli kadın öğlen saatlerinde bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Fakat alevler rüzgârın etkisiyle bir anda kontrol edilemez hale geldi. Yaşlı kadın yangını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalarak fena halde can verdi.

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! Bahçeyi temizlemek isterken kendini yaktı


Mahalle sakinlerinden biri dumanları fark ederek olay yerine geldiğinde feci manzara ile karşı karşıya kaldı. Yaşlı kadının komşusu hemen cami cemaatinden yardım isterken, öğle namazı sırasında olayın duyulmasının ardından, köy sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Gelen ihbarla olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede Şaziye B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

