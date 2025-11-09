Kocaeli fabrika yangını soruşturması genişliyor! Gözaltı sayısı yükseldi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilovası’ndaki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda zanlılar yakalanırken, son isimlerle birlikte soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NELER YAŞANDI?

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir ve 15 yaşındaki kuzeni Nisanur Taşdemir, 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu, 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Gikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.