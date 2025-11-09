Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kocaeli fabrika yangını soruşturması genişliyor! Gözaltı sayısı yükseldi

Kocaeli'ndeki parfüm dolum fabrikasında 6 kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanmasına yol açan yangına ilişkin soruşturmanın kapsamı genişliyor. İlk olarak fabrika sahibi de olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan operasyonla gözaltı sayısı yükseldi.

Kocaeli fabrika yangını soruşturması genişliyor! Gözaltı sayısı yükseldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 15:28

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli hakkında daha kararı verildi.

Kocaeli fabrika yangını soruşturması genişliyor! Gözaltı sayısı yükseldi

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda zanlılar yakalanırken, son isimlerle birlikte soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli fabrika yangını soruşturması genişliyor! Gözaltı sayısı yükseldi

NELER YAŞANDI?

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir ve 15 yaşındaki kuzeni Nisanur Taşdemir, 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu, 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Gikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

