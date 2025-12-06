Menü Kapat
TGRT Haber
Kahramanmaraş Afşin'de belediye binası önünde kendisini ateşe veren adam hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde darbedildiğini iddia edip belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Nuh Mercimek, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Belediyesi hizmet binası önünde dün üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Nuh Mercimek ağır yaralanmış, çevredekilerin müdahalesi ile ateş söndürülmüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mercimek, buradan Şanlıurfa'ya sevk edilmişti. Vücudunda 3 ve 4. derecede yanıklar olduğu öğrenilen Mercimek doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mercimek'in Afşin ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası Nuh Mercimek, cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etmiş ve kendisini ateşe vermişti.

Konuyla ilgili Afşin Belediyesi'nden yapılan açıklamada Mercimek'in, "Dört Günlük" (Toplum Yararına Proje) kapsamında Afşin Kaymakamlığınca işe alındığı, süre dolduğunda da işten çıkarıldığı belirtilerek olayda belediyenin yetki ve sorumluluğunun olmadığına işaret edilmişti.

Açıklamada Mercimek'in, belediye personeli tarafından darp edildiği de "gerçek dışı" olarak nitelenirken kendisini ateşe veren vatandaşın birkaç ay önce belediyeden işe alınma talebinde bulunduğu ve TYP sürecinin sonlandığının kendisine bildirildiği belirtilmişti.

Kahramanmaraş Afşin'de işten çıkarıldığını öne süren adam belediye önünde kendisini ateşe verdi
