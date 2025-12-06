Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Başakşehir-Fenerbahçe maçında hakem yuhalandı!

Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasında ilk yarı golsüz sona erdi. Sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin hızlı atağını keserek ilk yarıyı sonlandıran hakem Adnan Deniz Kayatepe'yi yuhaladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başakşehir-Fenerbahçe maçında hakem yuhalandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 21:01

Başakşehir-Fenerbahçe maçının ilk yarısına hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin kararı damga vurdu. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe'nin hızlı atağa çıktığı anda ilk yarının son düdüğünü çalan Adnan Deniz Kayatepe, taraftarlardan tepki gördü.

Başakşehir-Fenerbahçe maçında hakem yuhalandı!

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN HAKEME TEPKİ

Fenerbahçe'nin Başakşehir savunmasını eksik yakaladığı anda ilk yarıyı sonlandıran Adnan Deniz Kayatepe'ye, sarı lacivertli futbolculardan yoğun ısrar geldi! Hemen ardından ise herkes soyunma odalarına giderken, Fenerbahçeli taraftarlar hakemin aleyhinde tepki gösterdi ve Adnan Deniz Kayatepe'yi uzun süre yuhaladı.

Başakşehir-Fenerbahçe maçında hakem yuhalandı!

SÜPER LİG'DE HAKEMLER TARTIŞILIYOR

Galatasaray-Samsunspor maçındaki penaltı pozisyonuyla birlikte, Süper Lig'de hakem kritiği yeniden başladı. Geçen sezondaki Slavko Vincic atamasından bu yana tansiyon yavaş yavaş düşerken, an itibarıyla ise futbolseverler hakemlere karşı yeniden tavır aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

HAKEM SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
TFF'nin yakın zamanda farklı bir yapılanma gerçekleştirmesi ve listeleri güncellemesi bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe federasyonla görüştü: Galatasaray'ın penaltı pozisyonu gündemde!
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı: Bahis süreci yaptırımı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.