Başakşehir-Fenerbahçe maçında hakem yuhalandı!

Başakşehir-Fenerbahçe maçının ilk yarısına hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin kararı damga vurdu. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe'nin hızlı atağa çıktığı anda ilk yarının son düdüğünü çalan Adnan Deniz Kayatepe, taraftarlardan tepki gördü.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN HAKEME TEPKİ

Fenerbahçe'nin Başakşehir savunmasını eksik yakaladığı anda ilk yarıyı sonlandıran Adnan Deniz Kayatepe'ye, sarı lacivertli futbolculardan yoğun ısrar geldi! Hemen ardından ise herkes soyunma odalarına giderken, Fenerbahçeli taraftarlar hakemin aleyhinde tepki gösterdi ve Adnan Deniz Kayatepe'yi uzun süre yuhaladı.

SÜPER LİG'DE HAKEMLER TARTIŞILIYOR

Galatasaray-Samsunspor maçındaki penaltı pozisyonuyla birlikte, Süper Lig'de hakem kritiği yeniden başladı. Geçen sezondaki Slavko Vincic atamasından bu yana tansiyon yavaş yavaş düşerken, an itibarıyla ise futbolseverler hakemlere karşı yeniden tavır aldı.