Çanakkale'de Alzheimer hastası kadın kayboldu! Arama sonucunda cansız bedeni bulundu

Çan'a bağlı Ozancık köyünde yaşayan Alzheimer hastası Şefika Avcı'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama başlatan jandarma ekipleri saat 10.00 sıralarında Avcı'nın cansız bedenini bir su havuzunun içinde buldu.
Avcı'nın cansız bedeni Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.