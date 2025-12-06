Arsenal yine bildiğimiz gibi: Aston Villa'dan son dakikada galibiyet golü!

Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa ve Arsenal karşılaştı. Ev sahibi ekip, son dakika golüyle galip geldi ve puan tablosunda lider konumda bulunan Arsenal'e büyük bir darbe indirdi.

ARSENAL'DEN KRİTİK KAYIP

Aston Villa 36. dakikada Matty Cash ile 1-0 öne geçerken, Arsenal ise 52'de Leandro Trossard ile skoru eşitledi. Ardından ise maçın böyle biteceği düşünülürken 90+5'te sahneye çıkan Emiliano Buendia, kritik bir gol attı ve Aston Villa'nın 2-1 kazanmasını sağladı! İlave olarak da bu sonuçla birlikte ev sahibi 30 puana yükselirken, Topçular ise 33'te kaldı.

MANCHESTER CITY YENİDEN DEVREDE

Birkaç hafta önce Arsenal'in epey uzağında olan Manchester City, kritik kayıpların ardından tekrar yarışa dahil oldu. An itibarıyla mavi beyazlılar, 31 puan ile ikinci basamakta yer aldı.