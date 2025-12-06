Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arsenal yine bildiğimiz gibi: Aston Villa'dan son dakikada galibiyet golü!

Premier Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Arsenal, Aston Villa'ya konuk oldu. Son yıllarda liderlik yarışında bir şekilde hatalar yapan Arsenal, an itibarıyla yine aynı süreci yaşadı ve sürpriz şekilde puanlar kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arsenal yine bildiğimiz gibi: Aston Villa'dan son dakikada galibiyet golü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 18:53

Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa ve Arsenal karşılaştı. Ev sahibi ekip, son dakika golüyle galip geldi ve puan tablosunda lider konumda bulunan Arsenal'e büyük bir darbe indirdi.

Arsenal yine bildiğimiz gibi: Aston Villa'dan son dakikada galibiyet golü!

ARSENAL'DEN KRİTİK KAYIP

Aston Villa 36. dakikada Matty Cash ile 1-0 öne geçerken, Arsenal ise 52'de Leandro Trossard ile skoru eşitledi. Ardından ise maçın böyle biteceği düşünülürken 90+5'te sahneye çıkan Emiliano Buendia, kritik bir gol attı ve Aston Villa'nın 2-1 kazanmasını sağladı! İlave olarak da bu sonuçla birlikte ev sahibi 30 puana yükselirken, Topçular ise 33'te kaldı.

Arsenal yine bildiğimiz gibi: Aston Villa'dan son dakikada galibiyet golü!

MANCHESTER CITY YENİDEN DEVREDE

Birkaç hafta önce Arsenal'in epey uzağında olan Manchester City, kritik kayıpların ardından tekrar yarışa dahil oldu. An itibarıyla mavi beyazlılar, 31 puan ile ikinci basamakta yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

MANCHESTER CITY BU HAFTA KİMLE OYNAMIŞTI?
Pep Guardiola'nın ekibi, Sunderland karşısında galip gelmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı: Bahis süreci yaptırımı!
Fenerbahçe'ye İspanyol yıldızdan transfer cevabı: Temaslar başlamıştı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.