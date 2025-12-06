Barcelona'da mali kriz: 121 milyon Sterlin gerekiyor!

Barcelona'nın borçları mali şubeye takıldı. La Liga yönetiminden uyarı alan Barcelona, sezon bitmeden 121 milyon Sterlin ödeme yapmak zorunda kaldı. Ayrıca tüm ödemelerin miktarı ise 138 milyon Sterlin olarak hesaplandı.

BARCELONA'NIN BORÇ LİSTESİ

İspanyol devinde Raphinha için Leeds United'a 36.5 milyon Sterlin, Jules Kounde için Sevilla'ya 22 milyon Sterlin, Dani Olmo için RB Leipzig'e 15.5 milyon Sterlin ve Robert Lewandowski için de Bayern Münih'e 8.5 milyon Sterlin; ödeme yapılması gerekiyor. Ayrıca kulübün maaş dengesi de tekrar ele alınacak.

BARCELONA'DA LİG YARIŞI İYİ GİDİYOR

La Liga'da lider konumda olan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ise yüksek tempo yapamamıştı.