Vincenzo Montella'dan 2026 Dünya Kupası yorumu!

Vincenzo Montella'dan 2026 Dünya Kupası kritikleri geldi. Öncelik olarak Mart ayındaki maçlara değinen Vincenzo Montella, 24 yıldır turnuvaya katılamadığımıza dikkat çekti.

A MİLLİ TAKIM'DA VINCENZO MONTELLA'DAN DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada; kurayı beğendiğini dile getiren Montella, "Odağımız 2026 Mart'ında oynayacağımız play-off maçları. Dünya Kupası'na 24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi gerçekten çok yakınız. Mart ayında en önemli adımları atacağız. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.