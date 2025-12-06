Vincenzo Montella'dan 2026 Dünya Kupası yorumu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Vincenzo Montella'dan 2026 Dünya Kupası kritikleri geldi. Öncelik olarak Mart ayındaki maçlara değinen Vincenzo Montella, 24 yıldır turnuvaya katılamadığımıza dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada; kurayı beğendiğini dile getiren Montella, "Odağımız 2026 Mart'ında oynayacağımız play-off maçları. Dünya Kupası'na 24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi gerçekten çok yakınız. Mart ayında en önemli adımları atacağız. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.