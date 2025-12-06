Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
16°
Yaşam
 Banu İriç

Antalya'da kar sürprizi! Hava sıcaklığı düştü beyaz örtüye büründü

Antalya'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı. Yolların beyaz örtüye bürünmesiyle bu anı kayıt altına almak isteyenler telefonlarına sarıldı. 20 kilometrelik Alacabel yolunda tuzlama çalışmaları başladı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.12.2025
20:16
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
20:20

'da kış mevsiminin başlamasıyla ilk kez yağışı görüldü. Güneşli havalarda sahillerinde hala denize girilen şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Antalya'da kar sürprizi! Hava sıcaklığı düştü beyaz örtüye büründü

YAĞMUR KARA DÖNDÜ

ilçesinde iki gündür etkili olan , hava sıcaklığının düşmesiyle bin 825 metre rakımlı Alacabel'de yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 20 kilometrelik güzergahta etkili olan kar nedeniyle ekipler yol boyunca küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışına dönüştü. Saat 18.00 sıralarında Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir bin 825 metre rakımlı Alacabel'de başlayan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

Antalya'da kar sürprizi! Hava sıcaklığı düştü beyaz örtüye büründü

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULDU


Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında başladığı, Tınaztepe mevkiine kadar yaklaşık 20 kilometrelik bölümde etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, bin 825 metre rakımlı geçitte kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Antalya'da kar sürprizi! Hava sıcaklığı düştü beyaz örtüye büründü


Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda araç ve personelle bölgede küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmaların sürdüğü yolda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. Akseki Bölge Trafik ekiplerinin de güzergahta trafik güvenliği için tedbir aldığı aktarıldı.

