Konyaspor ve Çaykur Rizespor direkleri dövdü: Zorlu maçta beraberlik!

Konyaspor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin golü 45+1'de Samet Akaydin'den gelirken, diğer taraftaysa eşil beyazlıların tek sayısını 66. dakikada penaltıdan Umut Nayir kaydetti. Müsabaka sonrasında Konyaspor 16, Çaykur Rizespor ise 15 puana yükseldi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz.

Tümosan Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 82 Calusic), Guilherme, Jin Ho, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu (Dk. 90+1 İsmail Esat Buğa), Bjorlo, Bardhi (Dk. 69 Tunahan Taşçı), Umut Nayir.

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Laci, Rak-Sakyi (Dk. 73 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 80 Tayşlan Antalyalı), Augusto (Dk. 89 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 89 Jurecka).

Goller: Dk. 45+1 Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 64 Alikulov, Dk. 68 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor).