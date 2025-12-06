Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kahramanmaraş Afşin'de işten çıkarıldığını öne süren adam belediye önünde kendisini ateşe verdi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, bir kişi, işten çıkarıldığını öne sürerek belediyenin önünde kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan adam, hastanede tedaviye alındı. Konuyla ilgili belediyeden açıklama geldi.

Kahramanmaraş Afşin'de acı bir inanılmaz bir olay yaşandı. Belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası Nuh M., cep telefonu ile hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti.

ATEŞ ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Gözyaşlarıyla kimsenin kendisini dinlemediğini söyleyen Nuh M., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler duruma müdahale ederek alevleri söndürdü.

Kahramanmaraş Afşin'de işten çıkarıldığını öne süren adam belediye önünde kendisini ateşe verdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunda yanıklar oluşan Nuh M., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin süren şahıs Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: 4 GÜNLÜK TYP KAPSAMINDA İŞE ALINDI, SÜRE DOLUNCA ÇIKARILDI

Yaşanan olayla ilgili Afşin Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:​

"İlçemizde yaşanan elim hadise hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

​Belediyemiz yakınında yaşanan ve bir vatandaşımızın kendisini yakmasıyla sonuçlanan olaylar silsilesinin vatandaşlarımıza izahı gerekmektedir.

​N. Mercimek isimli vatandaşımız, birkaç ay önce belediye binası içerisinde darp edildiğine dair sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapmış, belediyemizce işten çıkarıldığına dair iddialarda bulunmuştur.

Kahramanmaraş Afşin'de işten çıkarıldığını öne süren adam belediye önünde kendisini ateşe verdi

​Söz konusu olaylar, N. Mercimek isimli vatandaşımızın “Dört Günlük” TYP (Toplum Yararına Proje) kapsamında Afşin Kaymakamlığınca işe alınması ve süre dolduğunda işten çıkarılması sürecinden ibarettir. Vatandaşımızın çalıştırılması ve buna ilişkin süreler belediyemiz nezdinde yürütülen ve sonuçlandırılan işler değildir ve belediyemizin bu hususta bir yetkisi bulunmamaktadır.

"DARBEDİLDİĞİ İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

​Yaralanan Vatandaşımızın ve bazı kötü niyetli sosyal medya yöneticilerinin, belediye binası içerisinde vatandaşımızın, belediye personeli tarafından darp edildiğine yönelik iddiaları gerçek dışıdır.

"BELEDİYEDEN İŞ İSTEMİŞTİR"

Vatandaşımız, birkaç ay önce belediyemize gelerek işe alınma talebinde bulunmuş, TYP sürecinin sonlandığı yönünde kendisine açıklamada bulunulmuştur. Açıklamalar üzerine sinir krizi geçirerek kendisine zarar vermeye kalkışmış, bu kalkışması belediyemiz güvenlik personeli tarafından engellenmiş, adli makamlar bilgilendirilmiştir.

Bugün yaşanan elim olayda​ vatandaşımız, ne yazıktır ki belediye personelimizin tüm ikna çabalarına ve sakinleşmesi yönündeki telkinlerine rağmen intihar girişiminde bulunmuş, personelimizce olaya müdahale edilmiş ve sağlık ekipleri haberdar edilmiştir.

​Belediyemizce vatandaşımızın tedavi süreci yakinen takip edilmektedir.

Vatandaşımıza Acil Şifalar Diliyoruz.

​Belediyemizi hedef alan yanlış bilgilendirme ve itibarsızlaştırma çabalarına karşı gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın, resmi açıklamalar dışındaki bilgilendirmelere itibar etmemesi özellikle önem arz etmektedir."

