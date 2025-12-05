Menü Kapat
TGRT Haber
 Erdem Avsar

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı hesaplama

Emeklilerin gözü kulağı emekli zammı son dakika duyurularına çevrildi. Kasım ayı enflasyon oranının ilan edilmesiyle birlikte memur ve memur emeklisi için 5 aylık enflasyon farkı netleşti.

05.12.2025
05.12.2025
saat ikonu 23:28

Türkiye İstatistik Kurumu’nun () yayımlayacağı aylık verisine göre hesaplaması yapılacak.

Şu ana kadar 5 aylık açıklanmış durumda.

6 aylık enflasyonla birlikte yılsonu itibarıyla belirlenecek maaş artışlarında etkili olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı hesaplama

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekliler her yıl ocak ve temmuz döneminde maaşlarına 2 kez artış alıyor.

Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar uygulanıyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı hesaplama

Aralık enflasyon verileri 5 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak.

Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece kesin emekli zam oranı belirlenmiş olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı hesaplama

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında yükseltme yapıldı.

2025 yılı enflasyonu yüzde 31 seviyesinde gerçekleşirse en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkarılması öngörülüyor.

Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye yükselecek.

