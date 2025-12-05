En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı hesaplama

Kategoriler
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımlayacağı aylık enflasyon verisine göre emekli zammı hesaplaması yapılacak.
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı açıklanmış durumda.
6 aylık enflasyonla birlikte yılsonu itibarıyla belirlenecek maaş artışlarında etkili olacak.
Emekliler her yıl ocak ve temmuz döneminde maaşlarına 2 kez artış alıyor.
Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar uygulanıyor.
Aralık enflasyon verileri 5 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak.
Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.
Böylece kesin emekli zam oranı belirlenmiş olacak.
En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında yükseltme yapıldı.
2025 yılı enflasyonu yüzde 31 seviyesinde gerçekleşirse en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkarılması öngörülüyor.
Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye yükselecek.