Beşiktaş GAİN Panionios maç skoru kaç kaç? Parkede farklı galibiyet

EuroCup B Grubu’nun 9’uncu haftasında sahasında Yunan temsilcisi Panionios’u ağırlayan Beşiktaş GAİN, mücadeleden 101-83’lük galibiyetle ayrılarak kritik bir zafer elde etti.

Karşılaşmanın başlangıcı Zizic’in çizgiden isabet bulduğu serbest atışlarla yapılırken, siyah-beyazlılar ilk üç dakika dolmadan skoru 12-2’ye getirip farkı çift hanelere yükseltti.

Beşiktaş, kontrol ettiği ilk çeyreği 27-20 önde bitirdi.

İkinci periyotta misafir ekip özellikle Tsalmpouris’in üst üste bulduğu sayılarla oyunda denge arasa da Beşiktaş devreye 55-46’lık üstünlükle giderek soyunma odasına önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda ev sahibi ekip farkı bir ara 14 sayıya kadar artırsa da Panionios, üçüncü çeyreğin son iki dakikasında oyuna tutunarak farkı tek hücuma kadar düşürdü.

Buna rağmen çeyrek 73-70 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle geçildi.

Son bölümde kontrolü tekrar eline alan Beşiktaş, periyodun ilk beş dakikasında farkı yeniden çift hanelere çıkardı ve mücadeleyi 101-83 kazanarak taraftarını sevindirdi.