Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray-Samsunspor maçı sonrasında Fenerbahçe'den hakem çıkışı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray; Samsunspor'u son dakikalarda attığı gol ile 3-2 geçmişti. Ayrıca aynı dakikalarda Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyon hakem tarafından olumlu karşılık bulmazken, Fenerbahçe'den VAR sürecine dair çarpıcı bir açıklama geldi.

Galatasaray-Samsunspor maçı sonrasında Fenerbahçe'den hakem çıkışı!
Burak Ayaydın
05.12.2025
05.12.2025
Fenerbahçe, Galatasaray-Samsunspor maçındaki penaltı pozisyonunu gündeme taşıdı. Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya hesaplarından kritik ana dair paylaşım yaptı.

Galatasaray-Samsunspor maçı sonrasında Fenerbahçe'den hakem çıkışı!

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI SONRASI HAKEM ÇIKIŞI

"Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez. Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir. Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır. Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur. Fenerbahçe Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır."

Galatasaray-Samsunspor maçı sonrasında Fenerbahçe'den hakem çıkışı!

Sıkça Sorulan Sorular

VAR SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?
Penaltı tartışmasının yaşandığı anda, hakem Mehmet Türkmen kulaklık üzerinden VAR ile görüşmüş ve monitöre gitmeden son kararı vermişti.
