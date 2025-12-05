Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11! Oosterwolde cezalı, Szymanski'nin durumu belirsiz

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. İki takımın da eksik oyuncularının bulunduğu mücadele öncesi hazırlıklar tamamlandı.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve Bein Sports ile TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları maçı TV üzerinden şifresiz izleyebilecek. TOD TV kullanıcıları ise internet üzerinden canlı yayınla karşılaşmayı takip edebilecek.

Müsabakayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken görev alacak. Fenerbahçe son lig maçında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak puanını 32’ye yükseltmişti. RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 14 maçta topladığı 16 puanla 9. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

RAMS Başakşehir’de üç oyuncu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Jerome Opoku ve Davie Selke kadroda yer almayacak. İstanbul temsilcisi, ligde bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. İç sahada Hesap.com Antalyaspor’u penaltıyla mağlup eden turuncu-lacivertliler, üç kez berabere kaldı ve iki kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’de de üç oyuncu maçta oynayamayacak. Galatasaray derbisinde sarı kart gören Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü. Aynı karşılaşmada PFDK tarafından 3 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş ligde ilk yarıda forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü bireysel çalışmalara başlasa da karşılaşmada görev alamayacak. Sebastian Szymanski’nin durumu ise teknik ekibin vereceği karara bağlı olacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Sarı-lacivertli ekip, ligde geride kalan 14 haftada 9 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 2. sıraya yerleşti. Namağlup tek takım konumundaki Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın yalnızca 1 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı muhtemel 11’i şöyle:

Ederson, Brown, Becao, Semedo, Skriniar, Alvarez, Asensio, Nene, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

RAMS Başakşehir’in beklenen muhtemel 11’i ise şöyle:

Muhammed Şengezer, Duarte, Onur Bulut, Operi, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Umut Güneş, Bertuğ, Harit.