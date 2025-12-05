Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11! Oosterwolde cezalı, Szymanski'nin durumu belirsiz

Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu, maç saati yaklaştıkça muhtemel 11’ler ile belli olmaya başladı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir’e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve mücadele Bein Sports ile TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak. İşte Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11…

Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11! Oosterwolde cezalı, Szymanski'nin durumu belirsiz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 21:32

, ’in 15. haftasında RAMS ile deplasmanda karşılaşacak. İki takımın da eksik oyuncularının bulunduğu mücadele öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11! Oosterwolde cezalı, Szymanski'nin durumu belirsiz

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve Bein Sports ile TOD TV üzerinden canlı yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları maçı TV üzerinden şifresiz izleyebilecek. TOD TV kullanıcıları ise internet üzerinden canlı yayınla karşılaşmayı takip edebilecek.

Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11! Oosterwolde cezalı, Szymanski'nin durumu belirsiz

Müsabakayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken görev alacak. Fenerbahçe son lig maçında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak puanını 32’ye yükseltmişti. RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 14 maçta topladığı 16 puanla 9. sırada yer alıyor.

Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11! Oosterwolde cezalı, Szymanski'nin durumu belirsiz

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

RAMS Başakşehir’de üç oyuncu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Jerome Opoku ve Davie Selke kadroda yer almayacak. İstanbul temsilcisi, ligde bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. İç sahada Hesap.com Antalyaspor’u penaltıyla mağlup eden turuncu-lacivertliler, üç kez berabere kaldı ve iki kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11! Oosterwolde cezalı, Szymanski'nin durumu belirsiz

Fenerbahçe’de de üç oyuncu maçta oynayamayacak. Galatasaray derbisinde sarı kart gören Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü. Aynı karşılaşmada PFDK tarafından 3 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş ligde ilk yarıda forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü bireysel çalışmalara başlasa da karşılaşmada görev alamayacak. Sebastian Szymanski’nin durumu ise teknik ekibin vereceği karara bağlı olacak.

Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11! Oosterwolde cezalı, Szymanski'nin durumu belirsiz

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Sarı-lacivertli ekip, ligde geride kalan 14 haftada 9 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 2. sıraya yerleşti. Namağlup tek takım konumundaki Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın yalnızca 1 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı muhtemel 11’i şöyle:

Ederson, Brown, Becao, Semedo, Skriniar, Alvarez, Asensio, Nene, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11! Oosterwolde cezalı, Szymanski'nin durumu belirsiz

RAMS Başakşehir’in beklenen muhtemel 11’i ise şöyle:

Muhammed Şengezer, Duarte, Onur Bulut, Operi, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Umut Güneş, Bertuğ, Harit.

#Futbol
#başakşehir
#süper lig
#mac
#Fenerbahçe
#Aktüel
