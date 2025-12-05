Diyanet din görevlisi personel alımı başvuruları bitti mi? Sonuç tarihi ve detaylar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Diyanet 1250 personel alımı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu.
Din görevlisi alımına başvurmak isteyenler, başvuru tarihleri ve süreci hakkında araştırmalarını artırdı.
24 Kasım'da başlayan müracaatlar bugün (5.12.2025) saat 16:30’da tamamlandı.
Başvurular “sinav.diyanet.gov.tr” sitesi üzerinden gerçekleştirildi.
Ayrıca Diyanet personel alımı sonuçlarının hangi gün açıklanacağı henüz net değil.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde ifade edilen genel şartları karşılamak,
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik koşulunu sağlamak,
2024 yılı KPSSP124 puan türünden minimum 50 puan almış bulunmak.