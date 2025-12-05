Zeray GYO fiyatı ne kadar? Zeray GYO halka arz tarihi

Zeray GYO'nun halka arzı için geri sayım sürüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı Zeray Gayrimenkul halka arz, 13 TL hisse bedeliyle talep toplayacak.

510.000.000 TL mevcut sermayeye sahip Zeray GYO, halka arz süreciyle beraber sermayesini 116.000.000 TL artırarak 626.000.000 TL’ye çıkaracak.

ZERAY GYO HİSSE NE KADAR?

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 13,00 TL pay fiyatıyla halka arz ediliyor.

Zeray GYO talep toplama günleri ise henüz kesinleşmedi.

Zeray GYO’nun halka arz tarihi, onaylı izahname yayımlandıktan sonra netleşecek.

Ayrıca 156 milyon 800 bin lot dağıtacak şirketin muhtemel lot dağıtım miktarı henüz açıklanmadı.