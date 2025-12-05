Menü Kapat
Hava Durumu
ABD'den S-400 ve F-35 açıklaması! Tom Barrack tarih verdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde kurulacak olan uluslararası barış gücünün bir parçası olmasını değerlendirdi. Ayrıca Barrack, F-35 görüşmelerine ilişkin tarih verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 18:55

'nin Ankara Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de , savaş uçakları ve S-400’e ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Tom Barrack, Gazze Şeridi'nde oluşturulması beklenen uluslararası barış gücüne 'nin katılımını olumlu değerlendirdi. Ayrıca Barrack, Türkiye ile F-35 konusunun çözülmesine ilişkin tarih verdi.

ABD'den S-400 ve F-35 açıklaması! Tom Barrack tarih verdi

Tom Barrack, ABD'nin Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde kurulacak olan uluslararası barış gücünün bir parçası olmasını istediğini belirterek, " Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel olmamanın yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim" dedi.

S-400 VE F-35 CEVABI

Barrack Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri ve Türkiye'ye 5. nesil F-35 hayalet savaş uçaklarının tedarikinin önüne geçmesine ilişkin başlıklara da değindi.

Barrack, Türkiye'nin S-400 sistemlerindeki operasyonel uyumluluk sorunlarını ve bu sistemlerin kullanımı konusundaki kaygıları büyük ölçüde giderdiğini bildirerek, "Bu konuda kalan sorunların 4 ila 6 ay arasında çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

Barrack ayrıca geçtiğimiz ay Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye değinerek, iki liderin arasındaki ilişkilerin çok sıkı olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın çok yakın arkadaş olduğunu söyledi.

ABD'den S-400 ve F-35 açıklaması! Tom Barrack tarih verdi

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR VE İSRAİL-LÜBNAN GERİLİMİ

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecine de değinen Barrack, ABD Kongresi'nin Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad zamanında yürürlüğe konulan yaptırımların kalanını da kaldıracağından ümitli olduğunu bildirdi.

ABD'li Özel Temsilci İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilime ilişkin açıklamalarda da bulundu. Barrack, taraflar arasında ABD'nin arabuluculuğuyla varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun saldırılarına ilişkin, "1 kişiyi öldürürseniz, savaşacak 10 kişi daha oluşturursunuz. Çözüm bu olamaz, bu duruma başka bir cevap olmalı" ifadelerini kullandı. Barrack, İsrail ve Lübnan arasında doğrudan temaslarda bulunulması çağrısında bulunarak, "Tel Aviv'e gelinerek oturulup konuşulması lazım, bu durumun son bulması lazım" ifadelerini kullandı.

