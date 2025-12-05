30 bin TL seyyanen zam iptal mi, neden geri çekildi? 30 bin memuru kapsıyordu

Üst düzey kamu yöneticilerine verilmesi planlanan 30 bin TL tutarındaki seyyanen zam teklifi, TBMM’deki görüşmeler kapsamında geri çekildi. Düzenlemenin Vergi Paketi'ne eklenmesi beklenirken, komisyon aşamasını geçen madde Genel Kurul’da yer almadı.

30 BİN SEYYANEN ZAM GERİ ÇEKİLDİ Mİ?

Kamuoyunda tartışmalara sebep olan ve üst düzey memurlar için brüt 30 bin TL ek ödeme öngören teklif, TBMM aşamasında geri çekildi. Yaklaşık 30 bin kamu görevlisini ilgilendiren düzenleme, komisyon sürecini tamamlamasının ardından Vergi Paketi’ne eklenmek üzere Genel Kurul’a sunulması beklenen maddeler arasındaydı ancak gece geç saatlerde kabul edilen metinde teklife yer verilmedi.

Söz konusu teklif, kamu kurumlarının merkez teşkilatlarında görev yapan birçok yönetici kadroyu kapsıyordu. Ancak düzenleme, memurların yalnızca küçük bir kısmını içerdiği için kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açmıştı. Bu teklifin geri çekilmesiyle birlikte brüt 30 bin TL’lik ek ödemenin uygulamaya geçip geçmeyeceğine ilişkin süreç askıya alınmış oldu.

30 BİN SEYYANEN ZAM NEDEN GERİ ÇEKİLDİ, İPTAL Mİ?

Brüt 30 bin TL tutarındaki seyyanen zam teklifi, kapsamı nedeniyle kamuoyunda eleştirilerin odağı olmuştu. Düzenleme, özellikle yüksek nitelikli kamu personelinin özel sektöre yönelmesini önlemeyi amaçlasa da yalnızca belirli bir grup memuru kapsaması nedeniyle “eşitlik” tartışmalarını beraberinde getirmişti. TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenen teklif, bu tartışmaların gölgesinde geri çekildi.

Teklife dair hazırlıklar sürerken maddenin Vergi Paketi’ne önerge yoluyla eklenmesi planlanıyordu. Ancak Genel Kurul’da kabul edilen son metinde bu eklemenin yapılmadığı görüldü. Böylece brüt 30 bin TL’lik seyyanen zam teklifi TBMM aşamasında resmi olarak gündemden düşmüş oldu.

30 BİN SEYYANEN ZAM KİMLERE VERİLECEKTİ?

Teklif kapsamında brüt 30 bin TL’lik seyyanen zam, çok geniş bir üst düzey yönetici ve uzman kadrosunu kapsıyordu. TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, TÜİK Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri, bakanlık rehberlik-denetim birimi başkanları, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, genel müdürler ve çeşitli kurum başkan yardımcıları düzenlemeden yararlanacak kişiler arasında bulunuyordu. Ayrıca TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı müşavirleri, il ve bölge müdürleri, defterdarlar, il emniyet müdürleri ve il müftüleri de kapsamdaydı.

Merkez teşkilatlarındaki uzmanlar, uzman yardımcıları, başmüfettişler, müfettişler, denetçiler, kontrolörler, iç denetçiler ve TBMM’de görev yapan yasama uzmanları ile stenograflar da bu gruba dahil edilmişti. Bunun yanında Dışişleri meslek memurları, aktüerler, sigorta denetleme uzmanları, valiler, strateji geliştirme başkanları ve birinci sınıf olup 1. derecenin dördüncü kademesinden aylık alan personeller de düzenlemeden faydalanacak isimler arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerindeki personeller de teklifin kapsadığı diğer gruptu.