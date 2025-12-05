Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

30 bin TL seyyanen zam iptal mi, neden geri çekildi? 30 bin memuru kapsıyordu

30 bin TL seyyanen zam geri çekildi! Kamuoyunda geniş tartışmalara neden olan üst düzey memurlara yönelik 30 bin TL brüt seyyanen zam önerisi, TBMM’deki görüşmeler sırasında geri çekildi. Yaklaşık 30 bin yöneticiyi ve uzman kadroyu ilgilendiren düzenleme, Vergi Paketi’ne eklenmesi beklenirken Genel Kurul’a ulaşmadan metinden çıkarıldı. 30 bin TL seyyanen zam iptal mi, neden geri çekildiği merak edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
30 bin TL seyyanen zam iptal mi, neden geri çekildi? 30 bin memuru kapsıyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 18:09

Üst düzey kamu yöneticilerine verilmesi planlanan 30 bin TL tutarındaki teklifi, ’deki görüşmeler kapsamında geri çekildi. Düzenlemenin Vergi Paketi'ne eklenmesi beklenirken, komisyon aşamasını geçen madde Genel Kurul’da yer almadı.

30 bin TL seyyanen zam iptal mi, neden geri çekildi? 30 bin memuru kapsıyordu

30 BİN SEYYANEN ZAM GERİ ÇEKİLDİ Mİ?

Kamuoyunda tartışmalara sebep olan ve üst düzey memurlar için brüt 30 bin TL ek ödeme öngören teklif, TBMM aşamasında geri çekildi. Yaklaşık 30 bin kamu görevlisini ilgilendiren düzenleme, komisyon sürecini tamamlamasının ardından Vergi Paketi’ne eklenmek üzere Genel Kurul’a sunulması beklenen maddeler arasındaydı ancak gece geç saatlerde kabul edilen metinde teklife yer verilmedi.

30 bin TL seyyanen zam iptal mi, neden geri çekildi? 30 bin memuru kapsıyordu

Söz konusu teklif, kamu kurumlarının merkez teşkilatlarında görev yapan birçok yönetici kadroyu kapsıyordu. Ancak düzenleme, memurların yalnızca küçük bir kısmını içerdiği için kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açmıştı. Bu teklifin geri çekilmesiyle birlikte brüt 30 bin TL’lik ek ödemenin uygulamaya geçip geçmeyeceğine ilişkin süreç askıya alınmış oldu.

30 bin TL seyyanen zam iptal mi, neden geri çekildi? 30 bin memuru kapsıyordu

30 BİN SEYYANEN ZAM NEDEN GERİ ÇEKİLDİ, İPTAL Mİ?

Brüt 30 bin TL tutarındaki seyyanen zam teklifi, kapsamı nedeniyle kamuoyunda eleştirilerin odağı olmuştu. Düzenleme, özellikle yüksek nitelikli kamu personelinin özel sektöre yönelmesini önlemeyi amaçlasa da yalnızca belirli bir grup memuru kapsaması nedeniyle “eşitlik” tartışmalarını beraberinde getirmişti. TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenen teklif, bu tartışmaların gölgesinde geri çekildi.

30 bin TL seyyanen zam iptal mi, neden geri çekildi? 30 bin memuru kapsıyordu

Teklife dair hazırlıklar sürerken maddenin Vergi Paketi’ne önerge yoluyla eklenmesi planlanıyordu. Ancak Genel Kurul’da kabul edilen son metinde bu eklemenin yapılmadığı görüldü. Böylece brüt 30 bin TL’lik seyyanen zam teklifi TBMM aşamasında resmi olarak gündemden düşmüş oldu.

30 bin TL seyyanen zam iptal mi, neden geri çekildi? 30 bin memuru kapsıyordu

30 BİN SEYYANEN ZAM KİMLERE VERİLECEKTİ?

Teklif kapsamında brüt 30 bin TL’lik seyyanen zam, çok geniş bir üst düzey yönetici ve uzman kadrosunu kapsıyordu. TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, TÜİK Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri, bakanlık rehberlik-denetim birimi başkanları, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, genel müdürler ve çeşitli kurum başkan yardımcıları düzenlemeden yararlanacak kişiler arasında bulunuyordu. Ayrıca TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı müşavirleri, il ve bölge müdürleri, defterdarlar, il emniyet müdürleri ve il müftüleri de kapsamdaydı.

30 bin TL seyyanen zam iptal mi, neden geri çekildi? 30 bin memuru kapsıyordu

Merkez teşkilatlarındaki uzmanlar, uzman yardımcıları, başmüfettişler, müfettişler, denetçiler, kontrolörler, iç denetçiler ve TBMM’de görev yapan yasama uzmanları ile stenograflar da bu gruba dahil edilmişti. Bunun yanında Dışişleri meslek memurları, aktüerler, sigorta denetleme uzmanları, valiler, strateji geliştirme başkanları ve birinci sınıf olup 1. derecenin dördüncü kademesinden aylık alan personeller de düzenlemeden faydalanacak isimler arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerindeki personeller de teklifin kapsadığı diğer gruptu.

ETİKETLER
#Türkiye
#tbmm
#seyyanen zam
#Kamu Menmuarlari
#Vergi Paketİ
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.