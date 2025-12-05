MG'den yılın son kampanyası: HS Luxury'de dev avantaj

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC Motor’un çatısı altında yer alan ve ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, aralık ayına özel avantajlı satış koşullarını duyurdu. Bu kapsamda hacim, işlevsellik ve konfor bakımından benzersiz bir deneyim sunan MG HS Luxury modelinde kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 385 bin bin TL olarak belirlendi.

MG'DEN YILIN SON FIRSATLARI

Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, kullanıcılara sunduğu zengin teknolojiler ile sürüş deneyimini daha da etkileyici bir hale getiren ve D SUV segmentinde yer alan HS Luxury modeli için yılın son fırsatlarını duyurdu. MG, 22 Eylül 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, ithalatta uygulanan ilave gümrük vergilerindeki güncellemenin olumlu etkisini vakit kaybetmeden satış koşullarına yansıtmıştı.

Bu kapsamda marka, avantajlı satış koşullarını aralık ayında da devam ettirerek sınırlı sayıda HS Luxury için geçerli kampanyalı satış fiyatını 2 milyon 385 bin TL olarak belirledi. Euro NCAP’ten 5 yıldızı kazanarak güvenliğini kanıtlayan, üstün boyutlarıyla aileler için ideal bir model olarak öne çıkan HS modeli, 1.5 litrelik turbo motor teknolojisiyle 170 PS güç ve 275 Nm tork üreterek benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

MG’nin teknoloji harikası HS modeli, 19 inç elmas kesim alaşımlı jantları, aerodinamik ve keskin yan silüeti, ön ve arka modern far grubuyla çok dinamik görünüme sahip.

Kullanıcılara sunduğu zengin donanımıyla sürüş deneyimini daha da etkileyici bir hale getiren iddialı model, 24.6 inç UniScreen teknolojisi (12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12.3 inç dokunmatik ekran), kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı 6 yöne elektrikli ayarlanabilen hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş kamerası, 8 hoparlörlü hi-fi sistemi ile donatılıyor.

4.655 mm uzunluğundaki MG HS, 2.767 mm aks mesafesi ile çok geniş bir iç mekân sunuyor. Ayrıca, 507 litrelik geniş bagajın yanı sıra otomobilin içinde bolca saklama alanı bulunuyor. Zengin donanım özelliklerine ek olarak HS, özenle ayarlanmış süspansiyonu ve etkili gürültü yalıtımı sayesinde uzun yolculuklarda sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri, her yolculukta konfor ve güvenliği en üst seviyede tutuyor.