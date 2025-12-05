Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

MG'den yılın son kampanyası: HS Luxury'de dev avantaj

MG'nin D-SUV segmentindeki iddialı modeli HS Luxury, aralık ayına özel kampanyayla 2 milyon 385 bin TL'den satışa sunuluyor. 170 PS gücü, zengin teknolojik donanımı, geniş iç hacmi ve Euro NCAP 5 yıldızlı güvenliğiyle dikkat çeken HS Luxury, yılın son günlerinde SUV severler için cazip bir alternatif oluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MG'den yılın son kampanyası: HS Luxury'de dev avantaj
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 17:59

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC Motor’un çatısı altında yer alan ve ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, aralık ayına özel avantajlı koşullarını duyurdu. Bu kapsamda hacim, işlevsellik ve konfor bakımından benzersiz bir deneyim sunan MG HS Luxury modelinde kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 385 bin bin TL olarak belirlendi.

MG'DEN YILIN SON FIRSATLARI

Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, kullanıcılara sunduğu zengin teknolojiler ile sürüş deneyimini daha da etkileyici bir hale getiren ve D segmentinde yer alan HS Luxury modeli için yılın son fırsatlarını duyurdu. MG, 22 Eylül 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, ithalatta uygulanan ilave gümrük vergilerindeki güncellemenin olumlu etkisini vakit kaybetmeden satış koşullarına yansıtmıştı.

MG'den yılın son kampanyası: HS Luxury'de dev avantaj

Bu kapsamda marka, avantajlı satış koşullarını aralık ayında da devam ettirerek sınırlı sayıda HS Luxury için geçerli kampanyalı satış fiyatını 2 milyon 385 bin TL olarak belirledi. Euro NCAP’ten 5 yıldızı kazanarak güvenliğini kanıtlayan, üstün boyutlarıyla aileler için ideal bir model olarak öne çıkan HS modeli, 1.5 litrelik turbo motor teknolojisiyle 170 PS güç ve 275 Nm tork üreterek benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

MG’nin harikası HS modeli, 19 inç elmas kesim alaşımlı jantları, aerodinamik ve keskin yan silüeti, ön ve arka modern far grubuyla çok dinamik görünüme sahip.

Kullanıcılara sunduğu zengin donanımıyla sürüş deneyimini daha da etkileyici bir hale getiren iddialı model, 24.6 inç UniScreen teknolojisi (12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12.3 inç dokunmatik ekran), kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı 6 yöne elektrikli ayarlanabilen hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş kamerası, 8 hoparlörlü hi-fi sistemi ile donatılıyor.

MG'den yılın son kampanyası: HS Luxury'de dev avantaj

4.655 mm uzunluğundaki MG HS, 2.767 mm aks mesafesi ile çok geniş bir iç mekân sunuyor. Ayrıca, 507 litrelik geniş bagajın yanı sıra otomobilin içinde bolca saklama alanı bulunuyor. Zengin donanım özelliklerine ek olarak HS, özenle ayarlanmış süspansiyonu ve etkili gürültü yalıtımı sayesinde uzun yolculuklarda sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri, her yolculukta konfor ve güvenliği en üst seviyede tutuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toyota, GR GT süper otomobilini tanıttı! Mercedes AMG-GT'ye dişli rakip
Trump’tan elektrikli araçlara bir fren daha
ETİKETLER
#Teknoloji
#Otomobil
#kampanya
#satış
#suv
#mgm
#Hs Luxury
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.