Yunanistan'ı "Byron" vurdu! Fırtına hayatı felç etti

Komşu Yunanistan'ı Byron Fırtınası etkisi altına aldı. Fırtına nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Attika, Mora, Girit, Evia (Eğriboz), Sporad Adaları, Teselya, Orta Makedonya bölgesi ile Doğu ve Kuzey Ege adalarında yoğun sağanak yağış etkili oldu.

Mandra, Alimos ve Keratsini de dahil olmak üzere birçok bölgede sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar yollarda mahsur kaldı.

ACİL DURUM UYARILARI GÖNDERİLDİ

Yetkililer, 112 hattı üzerinden acil durum uyarıları göndererek bölge sakinlerine gereksiz seyahatten kaçınmaları, bodrum ve zemin katlardan ayrılmaları çağrısında bulundu. Attika bölgesinde bugün ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi.