MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 2. ortak sınav tarihi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
1. dönem 2. ortak sınavları için geri sayım başlamış durumda. 1. dönem 2. yazılı sınavları, öğrencilerin ilk yarıyıl performansını tamamlaması açısından büyük bir değer taşıyor.
Özellikle 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için ortak olarak belirlenen derslerdeki sınavlar, öğrencilerin hazırlık düzeyine de işaret ediyor.
MEB tarafından yayımlanan resmi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 1. dönem 2. yazılı sınavlarının yapılacağı genel tarih aralığı ve bazı dersler için belirlenen kesin tarihler açığa kavuştu.
Yayımlanan takvime göre 1. dönem 2. yazılı sınavları 22 Aralık 2025 ile 9 Ocak 2026 tarihleri aralığında uygulanacak.
2. Dönem 1. Yazılı Sınavları
2. Dönem 2. Yazılı Sınavları