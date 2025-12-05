MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 2. ortak sınav tarihi

1. dönem 2. ortak sınavları için geri sayım başlamış durumda. 1. dönem 2. yazılı sınavları, öğrencilerin ilk yarıyıl performansını tamamlaması açısından büyük bir değer taşıyor.

Özellikle 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için ortak olarak belirlenen derslerdeki sınavlar, öğrencilerin hazırlık düzeyine de işaret ediyor.

MEB 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan resmi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 1. dönem 2. yazılı sınavlarının yapılacağı genel tarih aralığı ve bazı dersler için belirlenen kesin tarihler açığa kavuştu.

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 2. yazılı sınavları 22 Aralık 2025 ile 9 Ocak 2026 tarihleri aralığında uygulanacak.

ORTAK SINAV TAKVİMİ

2. Dönem 1. Yazılı Sınavları

7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe

8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik

9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik

10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

2. Dönem 2. Yazılı Sınavları