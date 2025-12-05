Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 2. ortak sınav tarihi

Milyonlarca öğrenci ve veliler için akademik başarının kritik aşamalarından biri olan 1. Dönem 2. Yazılı Sınavları için geri sayım sürüyor. Öğrenciler, 1. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak sorusunun net yanıtını araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 2. ortak sınav tarihi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 17:13

1. dönem 2. ortak sınavları için geri sayım başlamış durumda. 1. dönem 2. yazılı sınavları, öğrencilerin ilk yarıyıl performansını tamamlaması açısından büyük bir değer taşıyor.

Özellikle 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için ortak olarak belirlenen derslerdeki sınavlar, öğrencilerin hazırlık düzeyine de işaret ediyor.

MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 2. ortak sınav tarihi

MEB 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan resmi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 1. dönem 2. yazılı sınavlarının yapılacağı genel tarih aralığı ve bazı dersler için belirlenen kesin tarihler açığa kavuştu.

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 2. yazılı sınavları 22 Aralık 2025 ile 9 Ocak 2026 tarihleri aralığında uygulanacak.

MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 2. ortak sınav tarihi

ORTAK SINAV TAKVİMİ

2. Dönem 1. Yazılı Sınavları

  • 7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe
  • 8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik
  • 9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik
  • 10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

2. Dönem 2. Yazılı Sınavları

  • 2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik
  • 3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
ETİKETLER
#1. Dönem 2. Ortak Sınavlar
#1. Dönem 2. Yazılı Sınavlar
#Meb Sınav Takvimi
#2024-2025 Yılı Sınavlar
#Okul Sınavları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.