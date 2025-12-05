Galatasaray Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'de heyecan 15. haftayla birlikte devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesi kapsamında Galatasaray ile Samsunspor bugün RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Ligde 33 puanla 1. sırada yer alan Galatasaray, liderliğini korumak için karşılaşmadan kesin bir galibiyet almayı planlıyor. Ligde 5. sırada yer alan Samsunspor ise karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak son haftalarda üst üste aldığı puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından ise Galatasaray - Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri merak edilmeye başlandı.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Galatasaray'da karşılaşma öncesinde Wilfried Singo, İsmail Jakobs ve Enes Emre Büyük'ün sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı olan Roland Sallai ve bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı'da karşılaşmada oynamayacak.

Samsunspor tarafında ise Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa'nın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi ile aynı 11'e sahaya çıkması bekleniyor. Galatasaray - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Emre, Holse, Makoumbou, Musaba, Marius

GALATASARAY - SAMSUNSPOR SARI KART SINIRINDA YER ALAN FUTBOLCULAR

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Victor Osimhen sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmeleri durumunda 13 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor - Galatasaray maçında cezalı duruma düşerek forma giymeyecekler.

Samsunspor tarafında ise Tanguy Coulibaly, Anthony Musaba, Logi Tomasson ve Antoine Makoumbou kart sınırında yer alıyor. 4 futbolcudan herhangi biri kart görürse 14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak olan Samsunspor - Başakşehir maçında cezalı olacaklar.