TGRT Haber
13°
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Fergio House'un 'adliyede helikopter' paylaşımına soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "mr.fergio" rumuzlu sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter vasıtasıyla ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 16:34

, İstanbul Adalet Sarayı'na helikopterle ulaşım sağlandığı iddiasına ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Fergio House'un 'adliyede helikopter' paylaşımına soruşturma!

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 4 Aralık'ta "mr.fergio" rumuzlu Instagram sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter ile ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Fergio House'un 'adliyede helikopter' paylaşımına soruşturma!

Açıklamada, ilgili paylaşımların başka sosyal medya hesapları tarafından da dolaşıma sokulduğunun tespit edilmesi üzerine, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı, şüphelilerin tespiti ve teminine yönelik soruşturma işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Adalet Sarayı
#Helikopter Ulaşım
#Sosyal Medya Soruşturması
#Yanıltıcı Bilgi
#Gündem
