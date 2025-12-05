Galatasaray Samsunspor maçı nerede oynanacak? Stadyum bilgisi paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşamın maç programına göre Galatasaray ile Samsunspor karşılaşacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Samsunspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi. Nefes kesen maç bu akşam RAMS Park'ta oynanacak.



GS SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ STATTA?

Bu akşam 20.00'de başlayacak olan karşılaşma RAMS Park'ta oynananacak. Heyecanla beklenen maç bugün 20.00'de başlarken beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.