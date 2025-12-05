Yasa kabul edildi! Almanya'da zorunlu askerlik dönemi başlıyor

Almanya’da koalisyon ortağı Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında krize yol açan yeni askerlik sistemine dair düzenleme, uzun süredir gündemde bekledikten sonra nihayet Federal Meclis’te oylamaya sunuldu.

Alman ordusunda görev yapacak asker sayısını artırmak için ilk aşamada gönüllülük esasına dayanan yeni askerlik sistemine ilişkin yasa tasarısı 323 milletvekilinin "evet" oyuyla kabul edildi.

272 milletvekili tasarıya "hayır" oyu verirken, 1 milletvekili çekimser kaldı. Düzenlemenin bu ay içinde Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) geçmesi ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

ALMANYA'NIN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Öncelikle gönüllülük esasına dayanan yeni askerlik modeline göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 18 yaşına giren tüm gençlere Alman ordusunda görev yapmak isteyip istemedikleri, sağlık açısından problemleri bulunup bulunmadığı, boy-kilo gibi kişisel bilgilerin sorulduğu bir form gönderilecek.

Muhtemel bir savaş veya savunma durumunda askere çağırılabilecek gönüllüleri belirlemek amacıyla bir veri havuzuna aktarılacak bilgileri içeren formları erkeklerin doldurması zorunlu olacak, kadınlar için böyle bir zorunluluk bulunmayacak. Formları dolduran ve gönüllü askerlik yapmak isteyen adaylar, sağlık muayenesine davet edilecek.

Askerliğe elverişli olanlar yükümlülüklerini yerine getirmek için Alman ordusuna katılacak. Formları yanlış dolduranlara, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ve geç gönderenlere ise idari para cezası verilecek.

1 Ocak 2008 tarihinden sonra doğan tüm erkekler için ise askerlik muayenesine girmek 1 Temmuz 2027'den itibaren zorunlu olacak.

GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN TEŞVİK VERİLECEK

Yeni düzenleme, askerlik yapmak isteyenlere cazip teklifler içeriyor. Buna göre gönüllü askerlik hizmetine katılanlara aylık brüt 2 bin 600 euro maaş verilecek. 12 aydan daha fazla askerlik hizmetinde bulunanlara ise her türlü araç ehliyeti alabilmeleri için 3 bin 500 ile 5 bin euro arasında maddi destek verilecek.

Gönüllü askerlik hizmeti sırasında kişiler, yasal sağlık sigortası kapsamında olacak ve her türlü tedavileri yapılabilecek. Gönüllü askerler trenle yolculuk yaptıklarında ücret ödemeyecek.

Gönüllü askerlik hizmeti en az 6 ay sürecek. Ancak adaylar süreyi 23 ayı geçmemek üzere kendileri belirleyebilecek. Orduda kalmaya devam etmek isteyenler için gönüllü askerlik hizmeti, bu sürenin sonunda normal askerlik hizmetine ve Alman ordusunun daimi personeli statüsüne dönüşecek.

GÖNÜLLÜLÜK SAĞLANMAZSA ZORUNLULUK DEVREYE GİRECEK

Yeni askerlik modeline göre gönüllü olarak başvuranların sayısı hedeflenen asker sayısına ulaşmazsa bu kez Alman Federal Meclisinin kararıyla zorunlu askerlik kararı alınabilecek.

Bu durum tasarı metninde "Alman Federal Meclisi, özellikle savunma politikasındaki durumun değişmesi veya silahlı kuvvetlerin personel ihtiyacı gerektirdiğinde zorunlu askerliğin uygulamaya konulmasına kanunla karar verir" ifadesiyle yer aldı.

Alman Anayasası'nda mevcut askerlik hizmeti maddesi Alman Meclisine savunma veya savaş durumunda 18 ile 45 yaş arasındakileri askerlik hizmetine çağırma yetkisi veriyor. İlgili maddeye göre Alman Meclisi gerektiğinde 60 yaşına kadar askerlik hizmeti yapılması yönünde de karar alabilir.

İLK HEDEF 260 BİN ASKER

Almanya'da 6 Mayıs 2025 tarihinde göreve başlayan Friedrich Merz başbakanlığındaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti, Alman ordusunu Avrupa'nın en güçlü ordusuna dönüştürmek için bazı kararlar almıştı.

Alman ordusunun modernizasyonu, ülke savunmasının güçlendirilmesi için savaş uçakları alımı dahil olmak üzere bir dizi eylem planı içeren kararlar arasında ordunun asker sayısını artırmak da bulunuyor.

Rusya- Ukrayna savaşı, Baltık Denizi'nde Rus hibrit saldırıları ve NATO'nun yeni savunma konsepti hedefleri için Almanya ilk aşamada 183 bin olan ordusundaki asker sayısının önce 230 bine, sonra da 260 bine çıkarılması isteniyor. NATO hedefleri kapsamında ulaşılması gereken asker sayısı ise 460 bin.

Almanya, zorunlu askerliğin askıya alındığı 2011 yılından bu yana orduda görev yapacak asker bulmakta zorlanıyordu. Almanya Savunma Bakanlığının tahminine göre gönüllü askerlik başvuruları 2026 yılında en az 20 bin, 2027 yılında 23 bin, 2028 yılında 28 bin civarında olacak.