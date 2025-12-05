Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Yasa kabul edildi! Almanya'da zorunlu askerlik dönemi başlıyor

Alman Federal Meclisi, uzun zamandır tartışma konusu olan askerlik yasa tasarısını kabul etti. Böylece ilk aşamada gönüllülük esasına dayanacak ancak yeterli personel sayısına ulaşılamaması halinde zorunlu askerlik devreye girecek. Düzenleme, 1 Temmuz 2027'den itibaren tüm erkeklerin zorunlu askerlik muayenesinden geçmesini öngörüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yasa kabul edildi! Almanya'da zorunlu askerlik dönemi başlıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 16:26

’da koalisyon ortağı Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında krize yol açan yeni sistemine dair düzenleme, uzun süredir gündemde bekledikten sonra nihayet Federal Meclis’te oylamaya sunuldu.

Alman ordusunda görev yapacak asker sayısını artırmak için ilk aşamada gönüllülük esasına dayanan yeni askerlik sistemine ilişkin yasa tasarısı 323 milletvekilinin "evet" oyuyla kabul edildi.

272 milletvekili tasarıya "hayır" oyu verirken, 1 milletvekili çekimser kaldı. Düzenlemenin bu ay içinde Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) geçmesi ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Yasa kabul edildi! Almanya'da zorunlu askerlik dönemi başlıyor

ALMANYA'NIN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Öncelikle gönüllülük esasına dayanan yeni askerlik modeline göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 18 yaşına giren tüm gençlere Alman ordusunda görev yapmak isteyip istemedikleri, sağlık açısından problemleri bulunup bulunmadığı, boy-kilo gibi kişisel bilgilerin sorulduğu bir form gönderilecek.

Muhtemel bir savaş veya savunma durumunda askere çağırılabilecek gönüllüleri belirlemek amacıyla bir veri havuzuna aktarılacak bilgileri içeren formları erkeklerin doldurması zorunlu olacak, kadınlar için böyle bir zorunluluk bulunmayacak. Formları dolduran ve gönüllü askerlik yapmak isteyen adaylar, sağlık muayenesine davet edilecek.

Askerliğe elverişli olanlar yükümlülüklerini yerine getirmek için Alman ordusuna katılacak. Formları yanlış dolduranlara, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ve geç gönderenlere ise idari para cezası verilecek.

1 Ocak 2008 tarihinden sonra doğan tüm erkekler için ise askerlik muayenesine girmek 1 Temmuz 2027'den itibaren zorunlu olacak.

Yasa kabul edildi! Almanya'da zorunlu askerlik dönemi başlıyor

GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN TEŞVİK VERİLECEK

Yeni düzenleme, askerlik yapmak isteyenlere cazip teklifler içeriyor. Buna göre gönüllü askerlik hizmetine katılanlara aylık brüt 2 bin 600 euro maaş verilecek. 12 aydan daha fazla askerlik hizmetinde bulunanlara ise her türlü araç ehliyeti alabilmeleri için 3 bin 500 ile 5 bin euro arasında maddi destek verilecek.

Gönüllü askerlik hizmeti sırasında kişiler, yasal sağlık sigortası kapsamında olacak ve her türlü tedavileri yapılabilecek. Gönüllü askerler trenle yolculuk yaptıklarında ücret ödemeyecek.

Gönüllü askerlik hizmeti en az 6 ay sürecek. Ancak adaylar süreyi 23 ayı geçmemek üzere kendileri belirleyebilecek. Orduda kalmaya devam etmek isteyenler için gönüllü askerlik hizmeti, bu sürenin sonunda normal askerlik hizmetine ve Alman ordusunun daimi personeli statüsüne dönüşecek.

Yasa kabul edildi! Almanya'da zorunlu askerlik dönemi başlıyor

GÖNÜLLÜLÜK SAĞLANMAZSA ZORUNLULUK DEVREYE GİRECEK

Yeni askerlik modeline göre gönüllü olarak başvuranların sayısı hedeflenen asker sayısına ulaşmazsa bu kez Alman Federal Meclisinin kararıyla zorunlu askerlik kararı alınabilecek.

Bu durum tasarı metninde "Alman Federal Meclisi, özellikle savunma politikasındaki durumun değişmesi veya silahlı kuvvetlerin personel ihtiyacı gerektirdiğinde zorunlu askerliğin uygulamaya konulmasına kanunla karar verir" ifadesiyle yer aldı.

Alman Anayasası'nda mevcut askerlik hizmeti maddesi Alman Meclisine savunma veya savaş durumunda 18 ile 45 yaş arasındakileri askerlik hizmetine çağırma yetkisi veriyor. İlgili maddeye göre Alman Meclisi gerektiğinde 60 yaşına kadar askerlik hizmeti yapılması yönünde de karar alabilir.

Yasa kabul edildi! Almanya'da zorunlu askerlik dönemi başlıyor

İLK HEDEF 260 BİN ASKER

Almanya'da 6 Mayıs 2025 tarihinde göreve başlayan Friedrich Merz başbakanlığındaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti, Alman ordusunu Avrupa'nın en güçlü ordusuna dönüştürmek için bazı kararlar almıştı.

Alman ordusunun modernizasyonu, ülke savunmasının güçlendirilmesi için savaş uçakları alımı dahil olmak üzere bir dizi eylem planı içeren kararlar arasında ordunun asker sayısını artırmak da bulunuyor.

Rusya- Ukrayna savaşı, Baltık Denizi'nde Rus hibrit saldırıları ve NATO'nun yeni savunma konsepti hedefleri için Almanya ilk aşamada 183 bin olan ordusundaki asker sayısının önce 230 bine, sonra da 260 bine çıkarılması isteniyor. NATO hedefleri kapsamında ulaşılması gereken asker sayısı ise 460 bin.

Almanya, zorunlu askerliğin askıya alındığı 2011 yılından bu yana orduda görev yapacak asker bulmakta zorlanıyordu. Almanya Savunma Bakanlığının tahminine göre gönüllü askerlik başvuruları 2026 yılında en az 20 bin, 2027 yılında 23 bin, 2028 yılında 28 bin civarında olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya Başbakanı Merz'den Zelenskiy'e şaşırtan talep: "Ukraynalı gençler bize gelmesin, ülkenizde hizmet etsin"
Gönüllü asker sıkıntısı yaşanıyor! Almanya zorunlu askerliği gündeme aldı
ETİKETLER
#Almanya
#askerlik
#Cdu/csu
#Spd
#Yeni Askerlik Sistemi
#Gönüllü Askerlik
#Zorunlu Askerlik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.