Almanya Başbakanı Merz'den Zelenskiy'e şaşırtan talep: "Ukraynalı gençler bize gelmesin, ülkenizde hizmet etsin"

Başkent Berlin'de düzenlenen Almanya Ticaret Kongresi'nde konuşan Başbakan Merz, Ukrayna'dan gelen mültecilere gelecekte daha yüksek olan “vatandaşlık parası (Bürgergeld)” yerine, İltica Yasası kapsamında sağlanan ve daha düşük olan yardım parası verileceğini belirtti.

SOSYAL YARDIM AZALTILACAK İŞ TEŞVİK EDİLECEK

Bu değişiklikle, mültecilerin sosyal yardım sisteminde kalmak yerine iş piyasasına girmeye teşvik edileceğini ifade eden Merz, Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye dair şu çarpıcı açıklamayı yaptı: "Uzun bir telefon görüşmesi yaptığım Ukrayna Devlet Başkanı’ndan (Volodimir Zelenskiy), özellikle Ukrayna’daki genç erkeklerin yeniden çok sayıda, giderek artan sayıda Almanya’ya gelmemelerini, bunun yerine kendi ülkelerinde hizmet etmelerini sağlamasını istedim."

Merz, Ukrayna'daki savaşın güvenlik ve mali politika açısından Almanya’yı zorladığını ve uluslararası ticarette jeopolitik kırılmalarla karşı karşıya olduklarını da sözlerine ekledi.