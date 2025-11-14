Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
14°
 Ali Osman Polat

Almanya Başbakanı Merz'den Zelenskiy'e şaşırtan talep: "Ukraynalı gençler bize gelmesin, ülkenizde hizmet etsin"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukraynalı gençlerin giderek artan sayılarda Almanya’ya gelmesini engellemesini istediğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Merz'den Zelenskiy'e şaşırtan talep:
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 01:47
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 01:47

Başkent Berlin'de düzenlenen Ticaret Kongresi'nde konuşan Başbakan Merz, 'dan gelen mültecilere gelecekte daha yüksek olan “vatandaşlık parası (Bürgergeld)” yerine, İltica Yasası kapsamında sağlanan ve daha düşük olan parası verileceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Merz'den Zelenskiy'e şaşırtan talep: "Ukraynalı gençler bize gelmesin, ülkenizde hizmet etsin"

SOSYAL YARDIM AZALTILACAK İŞ TEŞVİK EDİLECEK

Bu değişiklikle, mültecilerin sosyal yardım sisteminde kalmak yerine iş piyasasına girmeye teşvik edileceğini ifade eden Merz, Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye dair şu çarpıcı açıklamayı yaptı: "Uzun bir telefon görüşmesi yaptığım Ukrayna Devlet Başkanı’ndan (Volodimir Zelenskiy), özellikle Ukrayna’daki genç erkeklerin yeniden çok sayıda, giderek artan sayıda Almanya’ya gelmemelerini, bunun yerine kendi ülkelerinde hizmet etmelerini sağlamasını istedim."

Almanya Başbakanı Merz'den Zelenskiy'e şaşırtan talep: "Ukraynalı gençler bize gelmesin, ülkenizde hizmet etsin"

Merz, Ukrayna'daki savaşın güvenlik ve mali politika açısından Almanya’yı zorladığını ve uluslararası ticarette jeopolitik kırılmalarla karşı karşıya olduklarını da sözlerine ekledi.

