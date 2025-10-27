Almanya Başbakanı Merz Türkiye'ye geliyor: Eurofighter da gündemde

Almanya Başbakanı Friedrich Merz' göreve gelmesinin ardından ilk kez 29 Ekim akşamı Türkiye'ye geliyor. Merz 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Friedrich Merz'in 29 Ekim'de Türkiye'ye gideceğini, 30 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.Hille, görüşmelerde, ikili ilişkiler ve dış politika konularının yanı sıra ekonomi, göç ve güvenlik alanlarında daha yakın işbirliği konularının ele alınacağını ifade etti

Türkiye'nin NATO'da önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Hille, iki ülke arasında göç, enerji ve ticaret alanlarında birçok ortak konu olduğunun altını çizdi.

TİCARET, GÖÇ VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Türk kökenli birçok Alman ve Almanya'da yaşayan birçok Türk aracılığıyla iki ülkenin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyleyen Hille, "Bu açıdan bakıldığında, Türkiye, doğal olarak özel bir öneme sahip ve AB'nin özellikle önemli bir komşusu. Ayrıca AB-Türkiye ilişkilerinde daha fazla ilerleme sağlamak için çabalıyoruz ve bildiğiniz gibi şu anda ticaret, göç ve güvenlik alanlarında üst düzey diyaloglar yürütüyoruz." diye konuştu.

Almanya'da Suriye'ye sınır dışı işlemleri konusunda Türkiye'nin bir rolü olup olmayacağının sorusuna Hille, "Bu, Türkiye ile ilişkilerimizde bizi ilgilendiren bir konu. Ancak Ankara'da gerçekleşecek görüşmeleri beklemenizi rica ediyorum." yanıtını verdi.

Hille, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlandığını aktardı.

EUROFİGHTER DA GÜNDEMDE

Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımıyla ilgili müzakerelerde sona yaklaşıldı. Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya’nın ortak olduğu proje kapsamında, yıl sonuna kadar anlaşmanın imzalanması bekleniyor.Ankara, İngiltere ile yürüttüğü görüşmelerde teslimat süresinin kısaltılması ve fiyat avantajı üzerinde dururken, Katar’dan ikinci el Eurofighter jetlerinin alınması seçeneğini de değerlendiriyor.Berlin yönetimi bu konuda yorum yapmaktan kaçınsa da, görüşmelerin “olumlu bir zeminde” sürdüğü belirtiliyor.