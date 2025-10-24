Almanya'da kuş gribi alarmı! Vakalardaki artış korkunç boyutlarda

Almanya’nın farklı bölgelerinde ortaya çıkan kuş gribi (H5N1) vakaları sonrası binlerce kanatlı hayvan itlaf edildi. Federal Tarım Bakanlığı, hızla yayılan salgının önüne geçmek için acil eylem planı hazırlığına başladı.

Kuş gribi vakaları, ilk olarak bir hafta önce Brandenburg eyaletinde tespit edildi. Bölgede 9 binden fazla ördek, hindi ve kaz itlaf edilirken, Linumer göleti çevresinde binden fazla turna kuşu öldü. Brandenburg’un Oberhavel bölgesinde bulunan bir çiftlikte ise 5 binden fazla kaz itlaf edildi.

Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için 3 kilometrelik koruma alanı ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi oluşturdu. Bölgeye girişlerde uyarı tabelaları yerleştirildi.

DİĞER EYALETLERE DE SIÇRADI

Baden Württemberg eyaletinde, Ulm kentinin kuzeyinde bulunan bir çiftlikte yaklaşık 15 bin kümes hayvanı itlaf edildi. Ayrıca Mecklenburg-Vorpommern ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde de yeni kuş gribi vakaları tespit edildi.

Uzmanlar, salgının ülke genelinde hızla yayılma potansiyeli taşıdığı uyarısında bulundu.

KUŞ GRİBİ BERLİN’E ULAŞTI

Almanya’nın başkenti Berlin’de de ilk kuş gribi vakası doğrulandı. Kentte ölü bulunan iki turna kuşunun testleri pozitif çıktı.

Friedrich Loeffler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, kuş gribi risk değerlendirmesi “yüksek” seviyeye çıkarıldı. Enstitü, sonbahar göçü nedeniyle güneye yönelen turna kuşları arasında salgının benzeri görülmemiş şekilde yayıldığını bildirdi.

Bu durumun, göç yolundaki kümes hayvanlarına bulaşma riskini artırdığı ifade edildi.

BAKANLIK ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Artan vakalar sonrası Federal Tarım Bakanı Alois Rainer, bakanlık yetkilileri ve eyalet temsilcileriyle bir acil durum toplantısı yaptı. Amaç, koordineli bir mücadeleyle vakaları kısa sürede kontrol altına almak. Bakanlık, üreticilere yönelik biyogüvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması çağrısında bulundu. “Şüpheli hastalık veya ölüm vakaları derhal veteriner otoritelere bildirilmelidir.” Tarım Bakanlığı uzmanları ayrıca, kuş gribinin insanlar arasında bulaşıcı olmadığını, ancak ölü kuşlarla temas edilmemesi gerektiğini vurguladı.

RİSK 'YÜKSEK' SEVİYEDE

Yetkililer, özellikle sonbahar aylarında göçmen kuş hareketliliğinin artmasıyla birlikte salgının önümüzdeki haftalarda yeni bölgelere sıçrama riskine dikkat çekiyor.

Federal Tarım Bakanlığı, ülke genelinde alınacak yeni tedbirlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.